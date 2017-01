Candidato a portavoz de Trump sugirió prueba antidrogas a periodistas

Uno de los postulados a ser el secretario de prensa de la Casa Blanca en el próximo gobierno de Donald Trump sugirió que los reporteros que cubran esta fuente deberían ser sometidos a una prueba antidrogas, según reportó el portal Buzzfeed el domingo.

Según reseñó el portal de información política The Hill, David Martosko, editor de información política de Estados Unidos de la versión en internet del diario británico Daily Mail, sugirió aplicar la prueba dos veces al año, entre otros pasos, en un carta confidencial que envió al presidente electo.

La carta había sido publicada el viernes en el diario The New York Post, pero sin nombrar su autor.

“Los periodistas que acudan a la Casa Blanca más de una vez a la semana deberían someterse a una prueba antidrogas no más de dos veces al año y sin decirles cuando”, dice la propuesta publicada en The New Youk Post.

“Si el reportero se niega, debería negársele la credencial”, agrega. El memo que MArtosko envió a Trump forma parte de su postulación a secretario de prensa, y lo que propone es solo una de las 13 ideas que el editor compartió con el equipo de transición de Trump.

No obstante, el presidente electo escogió para el cargo a Sean Spicer, exdirector de comunicaciones del Comité Nacional Republicano.