Campaña de Trump admite que Obama nació en EE.UU.

La campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó hoy que su líder de filas sabe que el presidente, Barack Obama, nació en Estados Unidos después de que el propio magnate inmobiliario se negara a reconocerlo en una entrevista con The Washington Post.

En 2011, semanas antes de que Obama publicara su certificado de nacimiento de Hawai, Trump abrazó con fuerza una teoría conspirativa que defendía que el actual mandatario estadounidense vino al mundo en otro país, presumiblemente Kenia.

En una entrevista con The Washington Post realizada este miércoles pero publicada hoy, el magnate neoyorquino no quiso reconocer que Obama nació en suelo estadounidense y afirmó que hablaría de esa cuestión “en el momento oportuno”.

Su oponente, la demócrata Hillary Clinton, no desaprovechó la ocasión para desprestigiarlo: “Se le preguntó una vez más: ¿Dónde nació el presidente Obama? Y no dijo Hawai. No dijo Estados Unidos”.

A los pocos minutos, el portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, dijo que el magnate “cree que el presidente Obama nació en Estados Unidos”.

Miller le atribuyó a Trump el mérito de que Obama divulgara su certificado de nacimiento en 2011 y, además, culpó al equipo de Clinton de ser los primeros en sacar el asunto a la palestra en 2008 mientras ambos se enfrentaban en las primarias demócratas.

“Trump pudo cerrar este desagradable incidente logrando que el presidente Obama mostrara su certificado de nacimiento”, apuntó la campaña, pese a que el magnate siguió cuestionando que el presidente fuera realmente estadounidense, manteniendo viva esa polémica.

El 30 de abril de 2011, durante la tradicional cena anual con los corresponsales de la Casa Blanca, harto de los improperios de Trump, Obama echó mano de su sentido del humor para mofarse del magnate multimillonario.

El presidente proyectó en una pantalla una foto de su certificado de nacimiento en Hawai e instó al empresario a “volver a centrarse en los asuntos que realmente importan, como ¿nos inventamos la llegada (del hombre) a la Luna?”.

Aunque el reconocimiento hecho por Miller no es nuevo en el entorno del magnate, todavía falta que Trump admita directamente que Obama nació en EE.UU. y no en otro país.

Hace una semana, la nueva jefa de campaña de Trump, Kellyanne Conway, ya confirmó que el magnate cree que Obama nació en Estados Unidos, pero en la entrevista de hoy a The Washington Post este revivió las dudas al afirmar que a Conway “se le permite decir lo que piensa”.

El candidato republicano a la Vicepresidencia, Mike Pence, y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani también han afirmado que el magnate sabe que el presidente nació en Hawai hace 55 años