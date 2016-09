Cámaras de seguridad captan supuesta aparición de “La llorona”

Muchos en las redes sociales han quedado impactados con la aparición que aprecian en la grabación realizada por varias cámaras de seguridad sobre una intersección en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

La grabación de unos 30 segundos, especifica que el hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Un acercamiento detallado de una de las cámaras deja ver cómo una figura humana aparece frente a los automóviles, pero esta no es impactada, mientras el conductor pareciera ser que no se da cuenta debido a que no se ve ningún cambio en la velocidad del vehículo.

Algunos cibernautas han comentado la grabación asegurando que se trata de ‘la llorona’, otros simplemente dicen que se trata de un montaje.

Desde su publicación en internet esta grabación se ha vuelto viral.