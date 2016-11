Calendario de eventos en Austin a partir del 17 de noviembre de 2016

Sábado 19 de noviembre, 8 p.m. a 12 a.m. Esquina Tango presenta Caribe Night – Noche de Tambores, con música caribeña de Puerto Rican Folkloric Dance y Wache. $10 – $12. Esquina Tango, 209 Pedernales St. Para más detalles, visita http://www.esquinatangoaustin.com

Sábado 19 de noviembre, 7 p.m. a 9 p.m. Descubre la música alegre de la marimba africana. Será una ambiente amistoso y con diversión para toda la familia. Gratuito. Rattletree School of Marimba, 2311 Thornton Rd. Unit K. Para más detalles, visita https://learnmarimba.com/

Jueves 1 de diciembre hasta el 4 de diciembre, 8 p.m. y 2 p.m. La compañía de danza Ballet East presenta Thirty Seven and Still Dancing (treinta y siete y seguimos bailando). $10 – $15. Dougherty Arts Center, 1110 Barton Springs Rd. Más detalles en www.BalletEast.org o llamando al 512-385-2838.