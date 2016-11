Hay mucho por hacer y a dónde ir en Austin

MÚSICA, TEATRO Y ARTE

Pesado en concierto

Viernes 25 de noviembre, 8 p.m. Cardenales de Nuevo León y Los Halcones de San Luis acompañan al grupo Pesado en el escenario para un gran concierto. $40. El Coliseo de Austin, 9111 FM812. Más detalles y compra de boletos en http://bit.ly/2eUrzqX

Serie de conciertos

Sábado 26 de noviembre, 1 p.m. La Orquesta Sinfónica de Austin ofrecerá 10 conciertos navideños alrededor de la cuidad de Austin. Gratuito. Tienda Macy’s dentro del Barton Creek Mall, 2901 S. Capital of Texas Highway. Para ver otras fechas o más información, visita http://bit.ly/1k7aLhJ

Función de danza

Jueves 1 de diciembre, hasta el 4 de diciembre, 8 p.m. y 2 p.m. La compañía de danza Ballet East presenta Thirty Seven and Still Dancing (treinta y siete y seguimos bailando). $10 – $15. Dougherty Arts Center, 1110 Barton Springs Rd. Más detalles en www.BalletEast.org o llamando al 512-385-2838.

Baile navideño

Viernes 2 de diciembre, 8 p.m. a 12 a.m. Siempre Amigos celebran su baile anual navideño a beneficio de becas académicas para estudiantes pronto a graduarse. $15 – $35. Onion Creek Ballroon, 9941 Old Lockhart Highway. Para ordenar tus boletos y más información, llama a Margie Mercado al 512-443-6953.

Noche de comedia

Viernes 2 de diciembre, 8 p.m. El comediante Franco Escamilla hace una parada en Austin en su gira por Estados Unidos. No te lo puedes perder. $59 – $125. El Coliseo de Austin, 9111 FM 812. Detalles y compra de boletos en http://bit.ly/2giTiFT

Obra Musical

Sábado 3 de diciembre, 6:30 p.m. Sembrando Herencia 2016 – Borinki Soy! es un musical acerca de la migración boricua a Hawái en el año 1900. $5 – $20. Eastside Memorial High School Theatre, 1012 Arthur Rd. Para compra de boletos y más información, visita http://bit.ly/2fXOXnu

Lourdes Pérez y amigos en concierto

Domingo 18 de diciembre, 7 p.m. Lourdes estará acompañada en el escenario de amigos muy queridos y excelente colaboradores musicales, como el violinista Javier Chaparro y la pianista Kay Rivers Kidd. $25. One World Theatre, 7701 Bee Caves Rd. Para más detalles, visita http://www.oneworldtheatre.org/

Clase de arte

Todos los martes empezando el 15 de noviembre, hasta el 6 de diciembre. 2 p.m. a 4 p.m. Clase de arte ofrecida completamente en español. $25 por sesión. Austin School of Mosaic Art, 1810 Anderson Lane. Para más detalles, visita http://bit.ly/2eckMHZ

EVENTOS EDUCATIVOS

Taller para niños

Sábado 26 de noviembre, 9 a.m. a 12 p.m. Los niños tendrán la oportunidad de crear un ornamento con un marco de fotografía para poner en su árbol navideño. Gratuito. Disponible en varias localidades de Home Depot. Para registrar a tus niños, visita http://thd.co/1bi5Y2e

Clases familiares

Lunes 28 de noviembre, 8 a.m. a 9 a.m. Any Baby Can te ofrece una serie de clases para padres e hijos de 0 a 18 años de edad que acudan a escuelas en el distrito escolar de Del Valle. Clases incluyen: la crianza y educación y el desarrollo de rutinas familiares. Gratuito. Del Valle Child Development Center, 5301 Ross Rd. Para más detalles, visita https://anybabycan.org/

Taller de informática

Lunes 28 de noviembre, 4:30 p.m. a 5:30 p.m. El show itinerante de ciencias de computación de la Universidad de Texas ofrecerá una introducción al mundo de la informática. Actividad diseñada para niños de primaria. Gratuito. Round Rock Public Library, 216 E. Main St. Round Rock. Para más detalles, visita http://bit.ly/2f6wwPG o para registrarte llama a Andrea Warkentin al 512-218-3275.

Taller de construcción para niños

Sábado 3 de diciembre, 9 a.m. a 12 p.m. Trae a tus hijos a que aprendan a construir una cajita temática del hombre de galleta. Gratuito. Disponible en varias localidades de Home Depot. Para registrarte y más información, visita http://thd.co/1bi5Y2e

Taller de medios digitales

Todos los martes y jueves en noviembre y diciembre, 4 p.m. a 6 p.m. Adolescentes entre 13 y 17 años interesados en explorar la cultura latina, el arte, y los medios digitales usando una variedad de herramientas, no deben perderse este curso. $10 – $70. Centro Cultural Mexicano Americano Emma S. Barrientos, 600 River St. Detalles en http://bit.ly/2fHioL5

Talleres infantiles de las artes

Lunes a jueves, 5 p.m. a 7:30 p.m. Para niños de 5 a 12 años. Visita http://bit.ly/1T6vE93 para información sobre inscripciones. Programa para después de la escuela y sábados en familia. Emma S. Barrientos Mexican American Cultural Center, 600 River St. Para más detalles, visita maccaustin.org

Visita Cabela’s en Buda

Todos los martes, de 10 a.m. a 12 p.m. Cabela’s te ofrece un recorrido por su tienda que incluye una visita al acuario. Gratuito. Cabela’s, 15570 IH 35, Buda. Reserva tu lugar con allie.saunders@cabelas.com o visita http://bit.ly/2c3NO0Q.

COMUNIDAD/FAMILIA

Fotos con Santa

Viernes 25 de noviembre, 10 a.m. a 1 p.m. Trae a tus niños a tomarse una foto con Santa antes de ir hacer tus compras de black Friday. Habrá entretenimiento para toda la familia. Gratuito. Long Center Terrace, 701 W. Riverside Dr. Más detalles en http://bit.ly/2fZiG2P

Bazar de arte

Abierto desde el viernes 25 de noviembre, hasta el sábado 24 de diciembre, 10 a.m. a 10 p.m. Miles de piezas de arte a la venta que van de lo chusco a lo serio. Aquí podrás encontrar el regalo perfecto para esta navidad. Entrada y estacionamiento son gratuitos. Blue Genie Art Bazaar, 6100 Airport Blvd. Para más detalles, visita http://bit.ly/2f2G8HU

Exposición de trenecitos

Desde el viernes 25 de noviembre, hasta el viernes 6 de enero. 11 a.m. a 5 p.m. Si a ti o tus hijos les fascinan los trenecitos, entonces tienes que visitar esta increíble exposición. Gratuito. ArtSpace, 231 E. Main Suite 160, Round Rock. Más detalles en roundrockarts.org o llamando al 512-218-7099.

Desfile navideño

Sábado 26 de noviembre, 11 a.m. Globos de aire gigantes, bandas de música, carros antiguos y ¡Santa Claus! Gratuito. Desfile empieza en el capitolio entre la calle 11th Street y Congress. Mapa del desfile y para más información, visita http://www.chuysparade.com/

Celebración navideña

Domingo 27 de noviembre, 6 p.m. Ven con toda la familia a ser parte de la ceremonia anual de la iluminación del árbol de navidad en el parque Zilker. Habrá comida, música en vivo y mucho más. Gratuito. Zilker Park, 2033 Lou Neff Rd. Más detalles en http://bit.ly/1TcJ9V0

Festival de Navidad

Sábado 3 de diciembre, 10 a.m. a 8 p.m. Ven al celebrar el primer aniversario de este festival navideño, donde habrá mucha diversión para toda la familia. Entrada gratuita. Old Town Leander, 100 N. Brushy St., Leander. Para más detalles, visita http://bit.ly/2fAGdqX

Elgin Christmas Tree Farm

Abierto todos los días. Horarios varían. Decoración de calabazas para los niños, paseos en vagón con paja, música en vivo y mucho más. $0 – $9. 120 Natures Way, Elgin. Detalles en http://www.elginchristmastreefarm.com/ o llamando al 512-281-5016.

Pink Pilates

Nueva sesión comenzó el martes 8 de noviembre, 1 p.m. por seis semanas. Ejercicios de Pilates para mujeres recuperándose del cáncer del seno. Gratuito. Ballet Austin, 501 W. 3rd St. Reserva tu lugar en http://bit.ly/2eUAZmJ o al 512-501-8704.

Yoga en español

Todos los jueves a las 6 p.m. y todos los sábados a las 10 a.m. Clase de yoga gratuita. Emma S. Barrientos Mexican American Cultural Center, 600 River St. Para más detalles, visita maccaustin.org

Clases de yoga en el jardín

Todos los miércoles y viernes a las 10 a.m. y los sábados a las 12 p.m. $10 para miembros del jardín, $15 para los demás. Umlauf Sculpture Garden and Museum, 605 Robert E. Lee Road. Para más detalles, visita umlaufsculpture.org

Clases de baile

Todos los domingos empezando a las 6:15 p.m. Aprende a bailar salsa y bachata. Gratuito. The Oasis, 6550 Comanche Trail. Para más información, llama a Tony Mogadam al 512-326-2382 o al 512-296-5678.

Clases de zumba

Todos los jueves, 7:30 p.m. Gratuito. El Ángel de la Salud Natural, 15200 FM1825, Pflugerville. Regístrate en http://bit.ly/2d8Jk8Y

ToddlerPalooza

Todos los viernes de 2 p.m. a 4 p.m. Para niños de 1 a 4 años. $5 por un pase de 5 visitas. Dottie Jordan Recreation Center, 2803 Loyola Lane. Llama al 512-926-3491 o visita http://bit.ly/2bCPCOo.

Café con Letras

Tercer domingo de cada mes. La revista cultural en vivo, una producción de la Alianza Cultural Latinoamericana, se reúne el tercer domingo de cada mes. Pasa una velada de música y canto con representantes de la comunidad artística de habla hispana en Austin. La entrada es gratuita. Blackerby Recital Hall, 1111 West Anderson Lane. Para más detalles, visita alianzacultural.net

Zumba en la OACR

Todos los lunes a las 6 p.m. Haz ejercicio mientras te diviertes bailando distintos estilos musicales, desde el merengue hasta el hip-hop. Puedes ir a tu propio ritmo, sin importar si puedes seguir los pasos exactamente. La instructora, Rhonda, dará apuntes no verbales y gestionará cuando lo necesite. Paga lo que puedas. Office of Arts and Cultural Resources, 912-B East 11th St.

Fiesta de estrellas

Todos los miércoles mientras la Universidad de Texas esté dando clases habrá fiestas gratuitas en la azotea de Robert Lee Moore Hall, donde podrás usar el telescopio para ver las constelaciones. Visita http://bit.ly/21eJJps para conocer los horarios. UT Campus, Robert Lee Moore Hall, esquina entre Dean Keeton y Speedway.

Sábados familiares

11 a.m. a 3 p.m. Los segundos sábados de cada mes, el museo Contemporary Austin presenta programas familiares que mezclan el arte con la historia. Incluyen talleres artísticos, actuaciones y una tarde explorando los 14 acres del museo. El evento es gratuito y abierto al público. The Contemporary Austin, Laguna Gloria. 3809 West 35th St. Para más detalles, visita thecontemporaryaustin.org

Entrada gratis al Museo Mexic-Arte

Todos los domingos. El museo ofrece entrada gratuita todos los domingos y todo el mes de diciembre. 419 Congress Ave. Para más detalles, visita mexic-artemuseum.org/visit o llama al 512-480-9373.

Entrada gratis al Museo Bullock

Primer domingo del mes. El museo ofrece entrada gratuita y acceso a las galerías, estaciones de actividades y programas especiales para toda la familia de 12 p.m. a 3 p.m. Aprende sobre la historia de Texas con exhibiciones sobre el parque Big Bend y el histórico barco La Belle. Bullock Texas State History Museum, 1800 North Congress Ave. Para más detalles, visita http://bit.ly/1QVsdob

Entrada gratis al Museo Blanton

Todos los jueves, de 10 a.m. a 5 p.m. El Museo de Arte Blanton tiene entrada gratuita todos los jueves, y el tercer jueves de cada mes extiende sus horas hasta las 9 p.m. Incluye Storytime Tours. Blanton Museum of Art, 200 East Martin Luther King Blvd. Para más detalles, blantonmuseum.org/visita

MERCADOS AGRÍCOLAS

Mercado agrícola de Sustainable Food Center

Todos los sábados, 9 a.m. a 1 p.m. Encuentra granjeros y artesanos vendiendo todos sus productos. Aparte hay un café, música en vivo y una clase de yoga gratuita a las 10:30 a.m. La clase está abierta para todos los niveles y piden que lleves tu propia colchoneta. Republic Square Park, 400 West Guadalupe Street. Para más detalles, visita http://bit.ly/1TRLuWd

Mercado agrícola de Cedar Park

Todos los sábados, 9 a.m. a 1 p.m. Encuentra más de 70 vendedores de productos locales, desde carnes, frutas, vegetales, quesos, frutos de mar, comidas horneadas, joyería y más. Estacionamiento de Lakeline Mall, 11200 Lakeline Mall Drive. Para más detalles, visita http://bit.ly/1qyFd8l

Mercado en el Triángulo

Todos los miércoles, 3 a 7 p.m. El Sustainable Food Center tiene un mercado en la plaza del Triángulo todos los miércoles. Triangle Park, 4700 Guadalupe St. Para más detalles, visita http://bit.ly/1MSuJbt

Mercado agrícola en Mueller

Todos los domingos, 10 a.m. a 2 p.m. Mercado de vegetales, frutas, quesos, carnes, dulces horneados, panes y comidas de especialidad en el Hangar Mueller. 4550 Mueller Blvd.

Mercado agrícola HOPE