Las autoridades buscan a un hombre acusado de masturbarse y eyacular delante de una adolescente de 17 años y dos niños de 4 años de edad en El Bronx.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), informó que el hombre persiguió a los menores hasta llegar a un edificio cerca de Grand Concourse y E. 163 St. el 30 de abril aproximadamente a las 6:30 p.m.

De acuerdo al NY Daily News, dentro del ascensor y junto a las víctimas, el hombre expuso sus partes íntimas y eyaculó en la parte de atrás de los pantalones de la jovencita.

Las autoridades dieron a conocer un video de vigilancia el jueves en el que aparece un hombre de aproximadamente 25 años a quien consideran sospechoso.

WANTED: Male, 25 for the sexual abuse of a teenaged girl near Grand Concourse & E. 163 St, Bronx. Call #800577TIPS with info. @NYPD44Pct pic.twitter.com/a1yLZySsEE

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 12 de mayo de 2017