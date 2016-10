Brochas y sueños

Embellecen a muchas, mientras sueñan en grande.

El trabajo duro y la excelencia rinde frutos a jóvenes cosmetólogas.

Desde que emprendieron un nuevo e inesperado rumbo como empresarias, los días de Dulce Hernández y Jacky Rendón no tienen horario. Pero, aunque algunos días el cansancio hace sus estragos, las mexicanas no pueden estar más felices.

Su tarea es embellecer a mujeres latinas, y en esta comunidad han sabido labrarse una buena fama desde hace cuatro años, cuando arrancaron de casa en casa, con su sueño que bautizaron Bella Image, en honor a la mayor inspiración de Dulce, su hija Isabella.

Ser empresarias no estaba en los planes de estas mujeres, pero como muchas veces ocurre, cuando los proyectos de la vida se vienen abajo, llegan momentos decisivos.

En 2010, Hernández, de 37 años, se quedó sin empleo por la recesión económica, luego de una década trabajando como administradora.

A ella le encantaba todo los relacionado a la belleza, pero no lo consideró una carrera antes de aquel día. Meses después fue a estudiar cosmetología y conoció a su socia, Rendón, de 24 años.

Recientemente abrieron un local en Duluth, donde ofrecen servicios tales como arreglo del cabello, maquillaje, arreglo de uñas. Además, imparten clases de maquillaje.

Relatan que muchas de sus estudiantes son madres inmigrantes que soñaban con prepararse como cosmetólogas, pero que hasta ahora pudieron darse la oportunidad que les ha dado a algunas un nuevo sentido de autosuficiencia.

Es esa satisfacción de que no solo están embelleciendo, sino ayudando a sus clientas lo que las motiva a levantarse de la cama en esos días que dan ganas de colgar los guantes.

“Si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas o mejor ni te comprometas”, recomienda Rendón a otros empresarios. Ambas aseguran que es la excelencia una de las claves de su éxito.

Mientras dan pasos “de tortuga”, como dice Dulce, sueñan en grande y tienen la certeza de que un día serán una de las grandes compañías cosméticas del país. “La gente se ríe de las ideas que tenemos para Bella Image, nos dicen que estamos locas. Eso es lo bonito, que no crean y luego lo vean”, dijo Rendón.

Más información sobre

Bella Image:

770.757.3885