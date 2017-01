Autoridades y grupo pro inmigrante batallan en tribunal federal por polémica ley de Texas

Un grupo Nacional de Derechos Civiles para los Latinos se enfrentó con las autoridades de Texas en una Corte Federal de Apelaciones el miércoles 4 de enero sobre una ley controversial que convierte en delito el encubrimiento de inmigrantes indocumentados.

Según informa el sitio de NBC News Latino, la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Nueva Orleans escuchó los argumentos verbales en un caso que enfrenta el reforzamiento generalizado de las medidas migratorias que fueron apiladas en una ley que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el año pasado.

MALDEF was in court this morning for oral argument in its case challenging the TX state immigrant harboring statute. https://t.co/u0Ta7WiSaZ

— MALDEF (@MALDEF) January 4, 2017