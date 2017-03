Autoridades fronterizas decomisan en Puerto Rico 40,000 condones falsos (FOTO)

” target=”_blank”>Autoridades fronterizas y de aduanas estadounidenses (CBP) se incautaron de 40,000 condones procedentes de China que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y, por lo tanto, no garantizan el propósito fundamental de un profiláctico: evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

Los condones los decomisaron en San Juan, Puerto Rico, en un periodo de cinco días, a través de un operativo conjunto en el que participaron la CBP, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y las agencias federales tienen la misma jurisdicción que en un estado.

La CBP señaló que con los condones de contrabando sucede lo mismo que con los cosméticos de marcas no autorizadas a entrar a Estados Unidos. Las autoridades federales no pueden garantizar que sean productos seguros para la salud. Recordó la agencia que en el pasado han confiscado cosméticos de marcas no autorizadas que contienen materiales como cianuro, arsénico, mercurio, plomo, orina y heces de ratas. Todos son contaminantes que pueden causar enfermedades e, incluso, la muerte.

“Los condones falsos no protegen a sus usuarios contra enfermedades de transmisión sexual o embarazos”, añade la CBP.

La agencia no indicó cuál o cuáles empresas importadoras trajeron los condones.

La CBP añadió que desde hace dos meses esa agencia de ha unido a ICE para crear en San Juan un Centro de Coordinación de Cumplimiento de Leyes de Comercio, siendo el décimo centro de este tipo que establecen en todo Estados Unidos.