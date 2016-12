Autoridades de Miami piden no celebrar año nuevo con disparos al aire

Las autoridades de Miami y del condado Miami-Dade hicieron un llamado a los vecinos para que no celebren la llegada del Año Nuevo con disparos al aire la noche del 31 de diciembre.

La campaña denominada “Una bala daña la fiesta” (One Bullet Kills the Party), busca llamar la atención sobre la violencia con armas en Miami.

“Una bala disparada al aire va a bajar, y cuando baja puede costarle la vida a personas inocentes, que pueden estar incluso muy lejos de donde se produjo el disparo”, dijo Audrey Edmonson, comisionada de Miami-Dade.

Edmonson añadió que los disparos al aire también ocasionan daños a vehículos y viviendas.

