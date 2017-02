Votantes latinos en Texas incrementaron durante elecciones de 2016

La cantidad de latinos que votaron en las elecciones de 2016 en Texas fue casi un 30 por ciento más que en la votación de 2012, esto redujo la brecha de participación con otros sectores de votantes en el estado, lo cual, según algunos observadores, convertirá a las elecciones en este estado cada vez más competitivas.

Los votantes no latinos se incrementaron modestamente en un 9.2 por ciento entre las elecciones presidenciales, según las cifras divulgadas recientemente por el Consejo Legislativo de Texas y presentadas por el Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.

El porcentaje de latinos registrados que fueron a votar también se incrementó de 2012, de un 47.2 por ciento a un 49.8 por ciento. Pero esa tendencia permaneció por debajo de los votantes no latinos, que fue de un 62.9 por ciento en 2016.

Eso representa una caída desde 2012, cuando la tendencia era de 65.4 por ciento entre los votantes no latinos.

