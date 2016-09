Libro de texto mexicoamericana en Texas causa preocupación entre junta de educación

La mayoría de los miembros del State Board of Education (junta estatal de educación) expresaron preocupación sobre un nuevo libro de texto sobre la historia mexicoamericana que muchos han criticado por contener una perspectiva racista, además de varios errores factuales.

De los 15 miembros, cuatro republicanos y cuatro demócratas indicaron que no aceptarán el nuevo libro Mexican American Heritage (La herencia mexicoamericana) de la manera que está escrito actualmente. Esta semana, la junta de se reunirán para examinar el libro de texto.

“Basado en los pasajes que hemos visto, varios miembros y yo pensamos que el texto tendría que estar completamente re-escrito para no tener errores”, dijo Thomas Ratliff, vicepresidente republicano del State Board of Education, de Mount Pleasant.

Desde mayo, cuando la Texas Education Agency, (agencia de educación de Texas o TEA) lanzó el libro de texto para el público, varios profesores de estudios Mexicoamericanos anunciaron que encontraron errores en el texto. Muchos activistas, políticos y académicos han criticado a los autores del libro por mostrar que el movimiento Chicano fue una “amenaza a la sociedad”, por omitir contribuciones de a las mujeres líderes en los derechos civiles y por sugerir que la inmigración “está relacionada con el tráfico de drogas”.

También se ha criticado a Cynthia Dunbar, republicana y ex miembro del State Board of Education. La ahora jefa de la casa editorial Momentum Instruction dijo que el libro de texto no tiene un plan secreto ni intenta difamar a los hispanos. También agregó que el libro fue editado varias veces considerando los comentarios del estado y del público. El martes 13, Dunbar habló con el Austin American-Statesman y dijo que los críticos del libro están malinterpretando el texto.

“Los errores presuntos que hemos visto hoy son malinterpretaciones del contenido, o errores factuales de omisión que lógicamente no existen”, dijo Dunbar. “El testimonio que hemos escuchado es tan erróneo que casi es difamatorio”.

Pero el martes 13, más de 100 personas le pidieron a la junta estatal de educación que no apruebe el libro y pida uno completamente nuevo.

“El libro no está solamente lleno de errores obvios, está lleno de errores de omisión, distorsiones de la verdad y perspectivas racistas muy serias”, dijo el senador estatal José Menéndez, demócrata por San Antonio. “Yo no quiero que nuestro libro de texto haga que los estudiantes cuestionen su contribución y su rol en la sociedad”.

El martes, ambas sindicatos de maestras en Texas también salieron en contra del libro. La Junta Estatal de Educación tiene previsto votar en noviembre para aprobar o rechazar el libro.