La Virgen obra y asombra en Austin

Al interior de un consultorio en un hospital de Austin, María Reyes fue testigo de lo que hasta el día de hoy considera que fue un milagro de la Virgen de Guadalupe. Un médico le acababa de decir que su hijo, quien una semana antes se había roto el pómulo, ya no necesitaría una complicada y peligrosa operación, dijo ella.

“Yo alcé la mirada y dije: sé que eres tú Virgencita, yo sé que tú me hiciste el milagro y gracias”.

Reyes está entre los muchos latinos de Austin que aseguran haber recibido un favor de la “Virgen Morena”, y que ahora es parte de un grupo creciente de personas que han decidido danzar en honor a la “Patrona de México”, para cumplir así con la promesa realizada, mejor conocida como manda.

Estos fieles se han acercado a grupos como Danza Azteca Guadalupana de Austin, que en sus siete años de historia, ha visto cómo el número de sus integrantes ha crecido de una docena a más de 70, dijo Javier Flores, fundador de la agrupación.

“Este grupo está hecho para darle gracias a la Virgen”, dijo Flores, originario de San Luis de la Paz, en Guanajuato, y quien baila para la también denominada “Emperatriz de las Américas” desde que tenía 15 años.

“La mayoría, todos casi, bailan por alguna razón, porque tienen alguna enfermedad o porque les hizo algún favor la Virgen”, agregó Flores, de 44 años, quien asegura que recibió favores de la Virgen.

Cuando Flores tenía como ocho años, sufrió una quemada grave luego de que unos cohetes le explotaran al interior de una bolsa del pantalón, dijo. Su madre se encomendó a la Virgen y, aunque los médicos recomendaban amputarle la pierna para salvarle la vida, él se sanó y “gracias a Dios y a la Virgen todavía ando caminando”, dijo.

Dos años más tarde, Flores comenzó a padecer de convulsiones, las cuales no podían ser explicadas por los médicos, dijo él. Tras cinco años de padecimiento, su madre prometió a la Virgen de Guadalupe que si él se curaba, Flores pagaría la manda danzando. Se curó, y desde entonces, cada 12 de diciembre, y en otras ocasiones especiales, Flores se viste con ropas tradicionales aztecas y danza con su grupo, algo que continuará hasta “que Dios me de vida y la Virgen me lo permita, aquí”, dijo.

Las danzas que el grupo realiza se ejecutan al ritmo de tambores y gritos, las cuales, según Flores, conmemoran la lucha de las tribus aztecas contra los soldados españoles entre los siglos XVI a XVIII.

A través de la danza, la Virgen mira a sus hijos y se complace, dijo Flores.

Honrando a la Virgen

María Reyes nació y fue criada católica. Fue la clase de niña a la que se le enseñó que en “cada momento, cada espacio o cada dificultad en la vida, es de tener fe y pedirle a la Virgen el milagro”, dijo.

Ella aprendió a conocer la historia sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 y a venerar a la imagen de la Virgen Morena. A lo largo de su vida presenció cómo la Virgen se manifestó en la vida de otras personas, aunque no fue hasta 2014 cuando ella no tuvo otra alternativa que someterse a su completa voluntad, dijo.

Una tarde, su hijo menor Elías Ramos de 7 años de edad en ese entonces, jugaba con su bicicleta en la calle frente a su casa en Del Valle. Luego de estropearse los frenos del vehículo, el niño se estrelló contra un buzón de cemento de una de las viviendas de la cuadra. La cara de Ramos se llevó la peor parte, dijo Reyes, y en el hospital les informaron que el menor tenía el pómulo fracturado y necesitaría una cirugía en el área abajo de la cuenca del ojo.

El procedimiento no se llevó a cabo de inmediato porque el niño tenía demasiado hinchada el área afectada y era peligroso, recordó Reyes que los médicos le explicaron. Debían esperar una semana.

La madre dijo que salió del hospital St. David’s al sur de Austin y se encomendó a la Virgen. “Cerré los ojos y dije: Virgencita, yo pongo la vida de mi hijo y yo quiero que esto sane pronto. Que sea lo que tú quieres que sea, lo voy a aceptar”.

Reyes no se quedó ahí, dijo. “Le hice una promesa: de que yo le iba a servir de aquí hasta que yo me muriera, ya sea en la iglesia, en obras de caridad, yo iba a estar ahí”.

Una semana más tarde, los médicos le hicieron nuevos exámenes al niño y descartaron la operación. Su pómulo ya no estaba roto, dijo ella.

Para Reyes no existe otra explicación que no sea la intervención de la Virgen Morena en el caso de la sanación de su hijo. Ella cree que fue así porque ella le pidió “que me sanara pronto a mi bebé, que yo iba a aceptar cualquier cosa, siempre y cuando, ella pusiera su manto en la herida de mi bebé”.

Ese mismo año, Reyes se incorporó a Danza Azteca Guadalupana de Austin y asegura que pagará, a fuerza de bailes y constancia, su manda, mientras esté con vida. “Como mexicanos que somos, es algo de humildad para hacerle saber a la Virgen, es la forma de decirle aquí estoy, en agradecimiento”, dijo ella sobre los motivos por los cuáles decidió bailar.

Una manda se paga

Decenas de personas han optado en Austin por danzarle a la Virgen a manera de pago por los milagros recibidos. El grupo de Flores, que ensaya cuatro veces a la semana en el centro recreativo Gus García, al norte de Austin, hace poco vio llegar a un nuevo integrante, el esposo de Reyes, Elías Ramos, de 40 años.

Ramos padre, quien nació en Loreto, Zacatecas, y tiene 20 años de vivir en Austin, dijo que tenía varias deudas con la Virgen de Guadalupe, quien lo ha bendecido a él y su familia por años.

A Ramos le enseñaron desde pequeño que “si una madre le pide algo al hijo, el hijo va a tratar de concedérselo. Y la Virgencita le pide a su hijo que haga un milagro y Dios responde”, por eso no dudó en rogarle a la Virgen que salvara a su madre cuando él apenas tenía seis años y vivía en Aguascalientes.

Su madre tuvo un derrame cerebral, fue desahuciada y hasta recibió la extrema unción, dijo él. “Me sentía sólo porque estaba chiquito y le decía a la Virgencita que me dejara a mi ‘ma’, porque yo la ocupaba mucho”, recordó con la voz entrecortada Ramos.

Su madre ahora tiene 84 años y tiene una “buena” salud para alguien de su edad, dijo él. “Yo sé que la Virgencita me escuchó”.

A pesar de este milagro, Ramos decidió empezar a danzar este año luego de que uno de sus hermanos sobreviviera, tras pasar casi dos semanas secuestrado por un cártel de narcotráficantes, mientras intentaba entrar al país sin papeles este verano.

Ramos dijo que se comunicó con Flores, que le pidió que orara por él y que luego de que el grupo de danza se reuniera y ofreciera un baile y una plegaria a la Virgen Morena, Juan Ramos, su hermano, fue dejado en libertad, luego de pagar un rescate.

“Yo pienso que esa oración de todos… la Virgencita nos escuchó”, dijo Ramos.

El 12 de diciembre será la primera vez que Ramos usará las ropas indígenas y empezará a pagar su promesa. “No quería danzar porque me daba pena, pero ella me da la fuerza”, dijo él, quien dice estar agradecido de tener a su hermano, sano y salvo, en Austin.

La misma devoción es la que dice tener Margarita Acosta, de 40 años, y originaria de Durango. Ella asegura que, aunque padece de dolores en los pies y rodillas, ella baila a la Virgen para agradecer varios milagros recibidos. El más reciente fue salvar la vida de su hermano José, quien sufrió un accidente de tránsito este verano, al este de Austin.

“Yo le grité a la Virgen que no se lo llevara, porque él era papá soltero con tres hijos”, dijo ella. “Yo tenía fe. Cuando llegamos al hospital, mi hermano estaba bien”.

Acosta guarda en su smartphone varias fotos de lo destrozado que quedó el auto en el que viajaba su hermano y, según dijo, fue la Virgen la que permitió que él viviera y saliera de esa experiencia con sólo unos rasguños y unas costillas rotas.

“Fue ella la que puso sus manos para que mi hermano no tuviera algo más grave”, dijo Acosta. “Yo le prometí a la Virgen que aunque no pudiera danzar, yo iba a estar ahí, aunque anduviera arrastrando los pies”.

Cuestión de fe

El incremento en el número de personas que están pagando sus promesas a la Virgen de Guadalupe en Austin no debe ser causa de sorpresa, dijo Edgar Ramírez, director de la oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Austin.

“La comunidad promueve esas devociones”, dijo Ramírez. “Estas devociones tienen que estar abiertas no solamente al milagro, sino cómo este milagro me transforma, cómo este milagro me ayuda a ser mejor persona, a cambiar a mi familia, a mejorar a mi sociedad”.

RELACIONADO: Opinión del obispo José Vásquez, ¡Viva la Virgen de Guadalupe!

Para Ramírez, la Virgen de Guadalupe es un ícono universal que trasciende las fronteras e incluso las religiones. También representa un puente que conecta a los fieles con sus raíces y los acerca más a Dios.

“Los católicos creemos que María nos invita a encarnar el Evangelio en nosotros, a encarnar a Cristo en nosotros”, dijo Ramírez, nacido en la Ciudad de México.

La Virgen de Guadalupe “no es sólo un símbolo mexicano, sino que es un símbolo de la iglesia universal. Es la emperatriz de todas las Américas”, dijo.

Una tradición para las nuevas generaciones

Irma Ramírez es una mujer que se define como bendecida. A sus 57 años, asegura haber recibido tres favores de la Virgen de Guadalupe. El primero fue la sanación del primogénito de sus tres hijos, a quien le habían detectado un problema cardiaco. Ahora, Rubén, quien tiene 40 años, es maestro en la primaria Graham al norte de Austin. Los otros dos milagros fueron la sanación de sus nietas, hijas de Rubén.

Ramírez, quien también participa en el grupo de Danza Azteca Guadalupana de Austin, dijo que ella quiere dejar un legado de fervor por la Virgen y hacer que su familia, en especial sus nietas y su hija, la veneren y continúen con las tradiciones.

“Yo quiero que ellas no pierdan esa fe, ni esas costumbres, ni la cultura”, dijo. “La Virgen nos responde, pero tenemos que tener esa fe profunda, tenemos que ser fuertes de fe, fuertes de corazón”.