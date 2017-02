Encuentran carteles antiinmigrantes en la Universidad de Texas en Austin

Varios carteles que critican a los inmigrantes, a los grupos minoritarios y a los musulmanes fueron encontrados el lunes 13 de febrero por la mañana en tres edificios y en al menos un poste de luz en la Universidad de Texas en Austin (UT).

Uno de los carteles, pegado sobre un poste del Bulevar San Jacinto, al norte de la Calle 23, pedía a la gente que “imaginara una América libre de musulmanes”. Un estudiante graduado en historia fotografió el cartel y lo publicó en twitter, añadiendo la pregunta “¿Discurso de odio o libertad de expresión?”

TE PUEDE INTERESAR: Venta ‘racista’ de pasteles genera protesta en la Universidad de Texas en Austin

J.B. Bird, el vocero de la Universidad de Texas, dijo que el personal de la universidad descubrió los carteles afuera del Centro de Actividades Estudiantiles, la escuela de Artes Liberales y el Edificio Sánchez.

When some try to divide us, Longhorns stand together. Diversity and inclusion are among our top priorities https://t.co/akWRkPitSG

— Greg Fenves (@gregfenves) February 13, 2017