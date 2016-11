El Settlement Home en Austin cumple 100 años

Ya está aquí el evento favorito de muchos en Austin a quienes les gusta conseguir gangas, en muy buen estado, de objetos desde camas para niños, vestidos de gala, implementos para la cocina, zapatos de moda o artículos deportivos. Todo eso y mucho más encontrarás en la venta del Settlement Home del viernes 4 al domingo 6 de noviembre en el Palmer Events Center.

“Estamos celebrando el centésimo aniversario de la casa Settlement Home for Children”, dijo Danielle Quist, vocera del Settlement Home, la institución benéfica en Austin que ayuda a niñas y adolescentes que vienen de hogares que no pueden darles una vida digna y libre de violencia. El hogar Settlement fue fundado en 1916 y da oportunidades y esperanza a muchos niños que sufren de maltrato. Todos los fondos recaudados en la venta anual son destinados íntegramente a esta causa.

“Al momento tenemos unas 5,600 cajas en la bodega con miles y miles de tesoros”, dijo Quist. “Desde joyas, bolsos, herramientas, ropa, zapatos, ollas y proyectos de DIY (hazlo tú mismo)”.

Todos los objetos han sido donados por la comunidad y los voluntarios los recolectan y limpian durante todo el año.

Se espera que unos 25,000 compradores pasen por el gran edificio de Palmer para encontrar algo especial. La mercancía ha sido cuidadosamente organizada en 21 departamentos, como en un almacén convencional. El año pasado, la venta del Settlement recaudó más de 800,000 dólares para la organización en beneficio de niñas y niños, dijo Quist.

En el sitio web de ¡Ahora Sí! puedes ver un video que filmó el Settlement Home el año pasado con fotografía a intervalos de tiempo que muestra cómo los voluntarios arman la venta, así como toda la gente que la visita el fin de semana.

SI VAS…

Qué: Venta de garaje Settlement Home: Puedes encontrar todo tipo de artículos de segunda mano y nuevos, desde zapatos, bolsas, vestidos de fiesta, ropa para la oficina, joyería, ropa para niños, juguetes, artículos de cocina, mantelería, artículos deportivos, manualidades, arte, cuadros, libros, discos, muebles, tapetes, antigüedades y piezas de colección.

Cuándo: viernes 4 de noviembre, 10 a.m. a 5 p.m., entrada $7 (o $5 por anticipado en las tiendas Randall’s); sábado 5, de 10 .am. a 5 p.m. y domingo 6, de 10 a.m. a 2 p.m., entrada gratuita. De las 3 p.m. a las 5 p.m. del domingo, venta de caja, donde puedes meter todo lo que te quepa por un cargo mínimo por caja.

Dónde: Palmer Events Center, 900 Barton Springs Road

Detalles: settlementhome.org o http://bit.ly/29kFCmi