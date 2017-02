Condado de Travis, en Texas, podría recibir más solicitudes de detención de ICE

La alguacil del Condado Travis, Sally Hernández, prometió el miércoles 15 de febrero que revisará más estrictamente los casos para determinar si cumplirá con la solicitud de retener a los reclusos a petición de los oficiales federales de migración, lo que probablemente terminará en que se le harán más solicitudes de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Hernández dijo que si los detenidos solicitados por ICE han cometido alguno de cuatro delitos violentos (asesinato con pena capital, asesinato, agresión sexual agravada y tráfico humano) a los cuales ella se ha referido con anterioridad, serán automáticamente entregados.

RELACIONADO: Alguacil de Texas: las ‘ciudades santuario’ son más seguras

Su equipo revisará también los casos de inmigrantes acusados de otros crímenes violentos, entre ellos secuestro y abuso infantil, para determinar si ellos deberían también ser detenidos por los agentes federales.

La decisión fue impulsada por la revelación de un caso en el que el equipo de Hernández no había entregado a un recluso solicitado por ICE, el cual estaba acusado de la agresión sexual de una niña de 9 años de edad.

El sujeto, identificado como Hugo Gallardo González, está acusado de abusar repetidamente de una niña. Este no es uno de los cargos de la lista original de Hernández.

Pero luego de que Gallardo González pagara una fianza y era procesado para ser liberado el lunes 13, el personal de la oficina del Alguacil revisó los registros de la corte, pero igual cumplieron con la petición del detenido. El caso ha encendido la controversia acerca de la política de la alguacil Hernández.

TE PUEDE INTERESAR: Alguacil hispana en Texas dice que el término ‘ciudad santuario’ incita al odio

La revisión adicional continuó el miércoles 15 con varias reuniones entre la Fiscal de Distrito Margaret Moore y Hernández, durante las cuales discutieron cómo manejar a los reclusos acusados de crímenes graves, que no han tenido un juicio y que además ya fueron solicitados por ICE.

Hernández apuntó que la política que estableció el 1 de febrero, en la que mencionó únicamente cuatro delitos, también dice que “la oficina del Alguacil del condado de Travis se reserva el derecho de ejercer a discreción su autoridad en cada caso individual para asegurarse que se haga justicia”.

“Vamos a trabajar con la Fiscal de Distrito para asegurarnos que estamos cerrando los espacios y colaborando por el bien de la justicia. La política no cambia. Estamos trabajando mejor a lo interno”, dijo Hernández.

La política de Hernández ha provocado críticas desde que fue lanzada y sus opositores, incluyendo el gobernador Greg Abbott y el senador estatal republicano Dawn Buckingham, han citado esta semana le caso de Gallardo González como ejemplo de sus fallas.

El personal de la cárcel del Condado no accedió a la solicitud de los agentes federales de retener a Gallardo González luego de haber pagado la fianza ya que no creyeron que el delito del que se le acusaba no era uno de los que eran requeridos para cooperar con ICE y retenerlo para una revisión federal de inmigración.

No obstante, los empleados recibieron los documentos del caso de la corte y se dieron cuenta de que su acusación constituía una agresión sexual agravada y le emitieron una orden de detención para ICE, por lo que no fue liberado.

La preocupación de la fiscal Moore es que debido a que Gallardo González ya pagó la fianza y fue elegido para ser liberado, podría ser ahora detenido por oficiales de inmigración y posiblemente deportado antes de que los fiscales tengan oportunidad de llevar su caso a la corte.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de Mundo Hispánico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: