Centenares protestan en Austin en apoyo a ‘Un día sin inmigrantes’ (VIDEO)

Más de 240 personas se congregaron la mañana del jueves 16 de febrero de 2017 frente al Ayuntamiento de Austin, en Texas, para mostrar su solidaridad durante la jornada nacional denominada ‘Un día sin inmigrantes’, informó el Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.

Luego de una protesta, que estuvo cargada de discursos a favor de las comunidades inmigrantes, los manifestantes marcharon por Congress Avenue hasta el Capitolio de Texas, según el pediódico.

La concentración y la marcha se llevaron a cabo de forma pacífica y el único incidente que relacionó a la policía fue cuando un oficial arrestó a un hombre, luego de que algunos de los manifestantes denunciaran que lo escucharon decir que “acá iba a haber un tiroteo”, informó el Statesman.

Protestors have arrived TX Capitol in the hundreds, some dancing to blaring Cumbia music. #DayWithoutImmigrants pic.twitter.com/buWQXmAvle

— Mark D. Wilson (@MDWilsonSA) February 16, 2017