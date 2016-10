Audio grabado en secreto: jefe de policía de Austin pide mejorar trato a minorías (VIDEO)

Tras los dos casos más controversiales de uso de la fuerza en grupos minoritarios durante su tiempo como jefe de policía en Austin, Arturo Acevedo habló con sus subordinados sobre cómo mejorar la situación.

En ambos casos –el asesinato de un adolescente afroamericano sin armas y el arresto violento de una maestra afroamericana– Acevedo criticó públicamente las acciones de los policías. Esto hizo que algunos dentro del departamento cuestionaran si Acevedo realmente apoya sus oficiales.

En un audio grabado en secreto, Acevedo cuestionó cómo es posible que sus comandantes no estén de acuerdo con su decisión de hacer responsables a los policías en los dos casos. Pidió que hagan cambios en cómo trabajan o reconsiderar su carrera policial.

“Tenemos que cambiar el programa”, dijo Acevedo en una reunión en agosto. “Ustedes son comandantes. Si no les gusta, pueden irse, o pueden degradarse. No voy a tener resentimiento contra los que deciden tomar esta decisión, pero tenemos que mejorar la situación”.

Los comentarios, que fueron grabados y entregados al Austin American-Statesman por uno de sus comandantes, dan una idea sobre la tensión entre Acevedo y algunos de los líderes del departamento, especialmente en un momento crítico sobre temas de uso de la fuerza en grupos minoritarios en Austin y a través del país.

Desde que asumió el cargo en julio de 2007, Acevedo ha creado un departamento que escudriña cómo los oficiales usan la fuerza y que se enfoca en la igualdad de trato de los grupos minoritarios. Acevedo trata de empoderar a sus subalternos a vigilar de cerca a los oficiales que transgreden sus reglas y hacerlos responsables. Pero el audio cuestiona si los comandantes han seguido sus instrucciones.

“Yo he dado nueve años de mi vida al departamento de policía en Austin”, dijo Acevedo. “No me importa si les caigo bien. No me importa si no les caigo bien. No me importa. Pero sí me importan nuestros hombres y nuestras mujeres”.

Por su parte, varios comandantes dijeron que ellos intentaron aceptar las reglas de Acevedo pero algunas experiencias de cohesión los han hecho dudar de seguir su ejemplo. Se quejan que en el pasado, Acevedo ha rechazado sus opiniones y sugerencias sobre distintos temas.

En una entrevista con el Statesman, Acevedo dijo que está desilusionado de que la persona que grabó la reunión “no tuvo la fortaleza de tener una conversación en persona cuando tuve una disposición muy abierta toda mi carrera”. Pero agregó que “mi mensaje en esta situación privada es congruente con mi mensaje al público y a la comunidad”.

Los expertos nacionales sobre temas policiales dicen que una relación fuerte entre Acevedo y sus comandantes es importante para que exista una organización que refleje las perspectivas de su líder.