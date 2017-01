Alguacil rechaza publicación falsa de funcionario de Texas sobre inmigrantes

Una afirmación del comisionado de Agricultura de Texas de que “extranjeros ilegales” atacaron a un grupo de cazadores en una zona remota del oeste del estado fue rechazada por el alguacil local, quien dijo que los cazadores se dispararon entre sí.

Sid Miller dijo recientemente en Facebook que el ataque es una razón más por la que debe construirse un muro para dar seguridad a la frontera de Texas.

TX Agr. Comm. Sid Miller posts fake news: claimed 3 hunters were shot by Mexican immigrants, they shot themselves. https://t.co/4AiwKFEBJC pic.twitter.com/sSDHBEDlpy — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) January 15, 2017

“Quienquiera que diga que las personas que están ingresando ilegalmente a nuestro país son sólo aquellas que buscan un mejor futuro para sus familias simplemente no comprende lo que está ocurriendo en nuestras fronteras”, afirmó el republicano en su cuenta. “Están ingresando criminales violentos y miembros de cárteles de drogas”.

Miller dijo que los hombres armados emboscaron al grupo y le dispararon a un guía que trataba de proteger a los cazadores.

El post en la red social, el cual ha recibido muchas críticas debido a que fue basado en un blog que promueve información falsa, fue borrado posteriormente.

Por su parte, el alguacil del condado de Presidio, Danny Domínguez, criticó el lunes 16 de enero la versión de Miller.

“El comisionado de agricultura necesita hacer su trabajo y apegarse a eso, y yo haré mi trabajo. Díganle que dije eso”, declaró Domínguez al periódico San Antonio Express-News.

Una solicitud realizada el martes 17 de enero por The Associated Press a Domínguez para que ampliara su comentario no fue respondida.

Investigadores de su oficina dijeron la semana pasada en un comunicado que el incidente ocurrido el 6 de enero en el que un guía y otra persona recibieron disparos fue resultado de “fuego amigo entre el grupo de caza, con varios factores que contribuyeron a ello”.

Las autoridades señalaron que aproximadamente 30 agentes policiales revisaron el perímetro de la hacienda donde los cazadores se hospedaban y no encontraron indicios de que alguna persona se haya aproximado al campamento esa noche. Y los investigadores tampoco encontraron evidencia de “violencia fronteriza”, según el comunicado.

Con información de The Associated Press.