Austin tuvo la tasa de homicidios más alta den 20 años en 2016

El hallazgo de un cadáver por parte de la policía de Austin en la mañana del jueves se contabilizó como el homicidio número 39 del año en la ciudad, lo cual hace del 2016 el más mortífero desde 1997.

El diario local Statesman.com explica que el total no se traduce necesariamente en la cantidad de homicidios investigados durante el año.

Homicides in Austin hit highest point in nearly two decades: https://t.co/UmbFiLJHTK pic.twitter.com/rzFyaSpLxt

— Austin Statesman (@statesman) 30 de diciembre de 2016