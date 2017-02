Aumentaron las muertes por accidentes de tránsito en Florida

A nivel nacional, durante 2016 las muertes por accidentes de tránsito aumentaron hasta llegar a las 40 mil según un estimado hecho por el Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés).

El reporte de este año de la NSC, citado por el periódico Palm Beach Post, estima que hubo un 6 por ciento del incremento de las muertes por accidentes de tránsito desde el 2015 y un 14 por ciento de incremento en comparación con el 2014. Esta sería el más alto incremento en dos años en más de 50 años.

Mientras los expertos de NSC proyecta que un puñado de estados tendrán una caída en este tipo de muertes fatales, para Florida consideran que habrá un incremento.

Según las cifras, más de 3 mil personas murieron por esta causa el año pasado, con lo cual fue uno de los tres estados que superaron esa marca.

Esta cifra es un incremento para el estado del Sol del 3 por ciento en relación al 2015 y un 21 por ciento desde 2014.

Una base de datos muestra que hubo 3,078 muertes por accidentes de tránsito el año pasado, pero esos números son preliminares y se harán oficiales pronto.

Deborah A.P. Hersman, CEO de NSC, dijo en un comunicado de prensa que “nuestra complacencia nos está matando. Los americanos creemos que no hay nada que hagamos que detenga los accidentes de tránsito pero eso no es cierto. El país está retrasado en relación al resto de países del mundo desarrollado en la prevención de muertes en las carreteras. Sabemos lo que se requiere para hacerlo, pero no lo hemos hecho”, dijo.

El año pasado hubo otro incremento histórico de muertes relacionadas con vehículos, con más de 37 mil personas muertas en las carreteras del país, según la Administración Nacional de Seguridad en el Tránsito en Carreteras.

En respuesta a este incremento en las muertes, el Departamento de Transporte lanzó la campaña Road to Zero, con el objetivo de eliminar las muertes por el tráfico en las carreteras del país durante las próximas tres décadas.

La NSC estima en su informe que el número de lesiones severas causadas por los accidentes de tránsito asciende a 4.6 millones, con un costo estimado para la sociedad de 432 mil millones de dólares.