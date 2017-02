Atlanta United cerca del título en la Carolina Challenge Cup

Con una destacada actuación del venezolano Josef Martinez, el Atlanta United derrotó a campeón defensor de la MLS Seattle Saunders por 4 goles a 2 en el marco de la Carolina Challenge Cup en Charleston, Carolina del Sur.

Con la presencia del dueño en las tribunas Arthur Blank, el equipo comenzó el partido con lo que serían nueve de los 11 posibles que alinearan contra el New York Red Bulls el próximo 5 de marzo en el estadio de la universidad de Georgia Tech, en Atlanta cuando inicie su camino en la MLS..

El Seattle Sounders inició el encuentro con su equipo B dejando en la banca a jugadores como Clint Dempsay, Nicolas Lodeiro, Chad Marshal o Jordan Morris, quienes después del minuto 6º algunos de ellos pudieron ver acción cuando el partido estaba prácticamente liquidado.

Para que Atlanta logre el primer trofeo de la organización tendrá que derrotar a su siguiente rival el Charleston Battery y el Columbus Crew tendría que perder ante Seattle quienes llevan 4 puntos debido a su victoria ante Atlanta y el empate contra Seattle.

Con información de Doug Roberson/Atlanta Journal Constitution

