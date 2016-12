Vuelve la lluvia y después el frío

Mantenga su paraguas a mano durante los próximos días porque regresa la lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, para hoy se espera llovizna durante la mañana y en la noche, con una temperatura máxima de 60ºF y una mínima de 40ºF.

El martes será un día más lluvioso y el mercurio subirá hasta los 60ºF, según Katie Walls, meteoróloga de WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

Y el miércoles también se espera lluvia en la mañana, con temperaturas cercanas a los 60ºF.

Para el jueves y el viernes, se va la lluvia, pero regresa el frío. Las temperaturas se mantendrán en los 40ºF ambos días. Y en los 30ºF y 20ºF en la noche.

