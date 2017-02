Un sueño que le costó la vida

Hace dos meses Diana Álvarez viajó de Georgia a su natal Medellín emocionada rumbo a cumplir un sueño, pero esa ilusión terminó costándole la vida.

De acuerdo con Darío Chavarro, esposo de Diana y residente en Gainesville, todo empezó con una visita a un salón de belleza en Kennesaw en el que la estilista le habló de una cirujana estética de Colombia que podía ayudarla a conseguir una figura escultural. Diana deseaba perder 15 libras de peso.

“Aveces llegaba mi esposa y me mostraba en el celular ‘mira estas fotos, mira cómo las deja, mira cómo está antes y cómo está después. Quedan transformadas. Preciosas’”, recordó el esposo de lo que le contaba Diana sobre el trabajo de la cirujana Lizbeth Vincent.

Aunque Diana, de 36 años y madre de un pequeño de 6, solo quería hacerse una liposucción, Darío explicó que Vincent la convenció de que también se sometiera a la cirugía de implantes de silicona en los senos, lo que él pensaba que no era necesario.

El 13 de diciembre de 2016 Diana entró a la sala de operaciones de una clínica que no era lo que ella esperaba, de acuerdo con Darío se trataba de una casa de dos niveles con un garaje donde guardaban una ambulancia.

Días antes de su cirugía Diana dudó en seguir adelante con el procedimiento.

“Mi esposa estaba temerosa, algo le decía que algo no andaba bien. Recuerdo que ella me dijo, ‘mi amor, yo casi me echo para atrás”, dijo Chavarro que hoy se arrepiente de no haberla detenido, pues estaba convencido de que su esposa estaba en buenas manos.

A pesar de su temor, Diana siguió adelante con la cirugía para la que había pagado por adelantado 5,000 dólares.

“Vengo a enterarme que a mi esposa la meten cinco horas de anestesia general donde prácticamente le tocan todo el cuerpo de pies a cabeza. Una mujer que estaba absolutamente llena de vida”, lamentó el esposo.

Horas después de la operación a Darío le dijeron que todo había salido bien y que Diana estaba en recuperación, pero horas después y tras llamar en repetidas ocasiones a la clínica el esposo no consiguió comunicación.

Fue en la tarde que la tía de Diana lo llamó devastada con una terrible noticia. Su esposa había muerto de un paro cardiorespiratorio,

“Yo dije, no puede ser, me están tomando el pelo. Ella me decía: ‘¿cómo crees que yo te voy a llamar para decirte eso? Ella se nos fue, se nos fue, se nos fue”, recordó el esposo.

Hoy día, el caso está bajo investigación en Colombia Y Chavarro pide justicia, pues el considera que hubo irregularidades en el proceso en el que a su esposa le operaron los muslos, la espalda, las piernas, los brazos, y la cara.

“Nosotros caímos en esta red criminal que solo busca dinero”, manifestó el colombiano.

El año pasado en Colombia murieron 14 mujeres luego de procesos cosméticos y ahora Darío busca que otras familias no enfrenten la misma tragedia.

Tras la muerte de Diana, Darío viajo a Colombia y junto a la familia participó de una protesta frente a la clínica portando una pancarta que decía: “Aquí murió Diana”. A pesar de eso algunas jóvenes entraban al lugar. El colombiano cree que al pagar por adelantado muchas pacientes se sienten comprometidas.

La clínica donde se operó Diana consideró la muerte de la colombiana como un evento “impredecible frente al cual la clínica Arte y Cuerpo se solidariza con sus familiares y allegados”, dijeron en un comunicado.

Hoy, Darío le ruega a quienes se quieran someter a cirugías plásticas a que lo piensen.

“No lo haga, por sencillo que sea el procedimiento. Las mujeres tienen que quererse por lo que son”, manifestó.

“Ella quería verse divina para mí, absolutamente espectacular. Y ella lo era”, agregó.