ÚLTIMA HORA: Todos los detenidos fueron liberados; normalidad en el aeropuerto

El alcalde de la ciudad de Atlanta, Kasim Reed, confirmó en un tweed que todas las once personas detenidas en el aeropuerto fueron liberadas, informa el ajc.com.

“At @ATLairport right now. All eleven individuals who were detained at Hartsfield-Jackson airport have been cleared & released,” posteó el alcalde alrededor de las 11:30 p.m. del sábado.

Con relación a la protesta de esta tarde, un portavoz del aeropuerto dijo que tienen un plan para atender esta convocatoria, el cual anunciarán a los medios de comunicación en el transcurso del día.

Mientras tanto, todas las actividades se realizan con toda normalidad en el aeropuerto, informó el ajc.com en un recorrido que hizo este domingo en la mañana.

El sábado las autoridades de inmigración del aeropuerto de Atlanta detuvieron a 11 personas procedentes en su mayor parte de los países árabes vetados por la acción ejecutiva del presidente Donald Trump.

Los congresistas de Georgia, John Lewis y Hank Johnson, acudieron al aeropuerto a enterarse de la situación e informaron que 9 personas habían sido liberadas hasta el sábado en la noche.

Entre el grupo de arrestados estaban tres miembros de una familia y una abuela.