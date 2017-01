ÚLTIMA HORA: Se reporta tornado en el centro de Georgia

Un tornado de gran tamaño se reporta cerca de Albany, Georgia.

La localidad se encuentra en el centro del estado.

Las tormentas que azotan Georgia han matado a 11 personas y herido a otra 23.

Una alerta de tornado se encuentra vigente para toda el área metropolitana de Atlanta hasta las 8:00 de la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional también ha emitido un advertencia de inundaciones.

Albany, GA Tornado. Houses damaged, trees down everywhere, luckily haven't seen any injuries yet pic.twitter.com/PLogxrddJW

— Samuel Roback (@Weathermansam77) January 22, 2017