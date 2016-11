ÚLTIMA HORA: Incendio consume apartamentos en DeKalb

Bomberos intentan apagar un incendio que está consumiendo un edificio de apartamentos en DeKalb.

El siniestro afecta un complejo de apartamentos en North Peachtree Road y Shallowford Road.

Massive fire at Chatsworth Apts on North Peachtree and North Shallowford in Dekalb County. Updates on @wsbtv Ch 2 Action News. pic.twitter.com/5egAq2Wrao

