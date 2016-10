ÚLTIMA HORA: Gobernador de Georgia ordena evacuaciones

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, ordenó hoy la evacuación obligatoria de zonas costeras al este de la Interestatal 95 ante la amenaza del huracán Matthew.

Un desalojo voluntario sigue vigente para zonas costeras al oeste de la I-95, dijo Deal.

En un comunicado, el gobernador señaló que los condados con órdenes de evacuación obligatoria son Bryan, Chatham, Liberty, McIntosh, Glynn y Camden.

A mandatory evacuation order has been issued for areas east of I-95 in 6 coastal counties. Read: https://t.co/1czy83en5h #HurricaneMatthew pic.twitter.com/Q9OGIlha3d

