ÚLTIMA HORA: Emiten aviso de tormenta invernal

El norte de Georgia, incluyendo el área metropolitana de Atlanta, estará mañana bajo un aviso de tormenta invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre dos y cuatro pulgadas de nieve. En algunos sectores, sin embargo, podrían caer más de cinco.

Las autoridades del condado de Dekalb dijeron en una rueda de prensa que esperan una acumulación de entre cuatro y seis pulgadas.

DEMA Chief Sue Loeffler says to expect 4-6 inches of snow. pic.twitter.com/lLvWq6NI0n — DeKalb County Police (@DeKalbCountyPD) January 5, 2017

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el aviso de tormenta estará vigente desde las 4 de la tarde del viernes hasta las 1 de la tarde del sábado.

Las autoridades advirtieron que las condiciones del clima harán peligroso conducir.