ÚLTIMA HORA: Cierran la I-20 tras varios accidentes

Dos accidentes, uno que cobró la vida de un pasajero, han causado el cierre de todos los carriles en la I-20 con dirección al este esta mañana, según la policía.

Uno de los impactos ocurrió en la I-20 con dirección al este a la altura de Hill Street y Boulevard. En ese choque falleció una persona que fue expulsada del vehículo.

Fatality crash: A major crash has occured on I-20 Eastbound before Boulevard. The accident sent debris into the roadway of I-20 Westbound. pic.twitter.com/MfnCBBDRN0 — Tom Regan (@tomreganWSB) November 18, 2016

El segundo accidente se produjo en la I-20 con dirección al oeste por Windsor Street. Una persona fue expulsada de uno de los autos involucrados. Tres de los carriles de la I-20 con dirección al oeste fueron cerradas, según WSBTV.

Varios equipos de primeros auxilios de Grady Memorial Hospital y de los departamentos de bomberos locales se encuentran en dichos sitios atendiendo a los afectados. Se desconoce hasta el momento cuántas personas estarían involucradas y la gravedad de sus lesiones.

BREAKING : Major collision has shutdown I-20 east at Capital Ave. Possible fatality. pic.twitter.com/72fsmWyKO4 — Tom Regan (@tomreganWSB) November 18, 2016

BREAKING: Bad crash has shut down all eastbound lanes of I-20 at exit 58 near capital avenue. Avoid area. pic.twitter.com/ejaPIaHkP7

— Tom Regan (@tomreganWSB) November 18, 2016

