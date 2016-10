En su primer evento de recaudación de fondos, Michelle Sánchez Jones, candidata a representante estatal por el distrito 30 del condado de Hall, se mostró emocionada de la respuesta que ha tenido durante su campaña.

“Ha sido una gran experiencia ir y conocer a tanta gente. Sé que hemos hecho absolutamente todo lo que hemos podido hasta ahora y vamos a ir más allá en estas últimas semanas”, aseguró Sánchez Jones.

La candidata demócrata de 30 años, nacida en California y de raíces nicaragüenses y salvadoreñas, explica que cuando decidió postularse para el cargo sabía que tenía todo en contra.

“Primero estoy en un distrito en el que la mayoría de los residentes son republicanos, segundo ir en contra de quien ocupa el cargo es el reto más grande. Sabía que ser mujer era un reto, pues sería la primera mujer en representar al condado de Hall. Pero pienso que todo es posible”, sostuvo.

En esta contienda se enfrenta a Emory Donohoo, que ocupa el escaño en la Cámara de Representantes desde 2011.

Busca motivar a otros

Una de las razones por las que Sánchez Jones decidió postularse al cargo fue porque sintió que no había representación debido a que nadie aspiraba a los puestos públicos y las misma personas permanecían en ellos por falta de contrincantes.

“Estaba cansada de que no hubiera otras personas y siempre ganaran los mismos”, lamentó.

Hoy espera que su paso haga que otros se motiven a involucrarse en la política y así haya nuevas caras y representación diversa.

“Creo que si puedo inspirar a alguien que tenga incluso mejores cualificaciones que las que tengo, eso para mí sería ganancia”, expresó.

Asimismo dijo que espera que la comunidad latina se involucre pues durante su campaña notó mucha indiferencia de parte del electorado hispano.

“Hay mucha apatía, incluso teniendo a (Donald) Trump como candidato. Hay muchas personas que piensan que su voto no importa. No sé que hace falta para inspirar a la gente, pero no vamos a parar”, aseguró. “He aprendido que cada voto cuenta en un momento dado pensaba lo contrario y estaba lista para no votar, pero no me daba cuenta que las elecciones locales son aún más importantes que las nacionales, porque esas son las que te afectan en tu vida diaria”, sostuvo.