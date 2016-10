Temen impacto local tras explosión en oleoducto

Una explosión en un oleoducto que abastece Georgia podría tener un impacto a nivel local.

Colonial Pipeline, con sede en Alpharetta, informó que ha suspendido el suministro del combustible en el sitio de la explosión en el condado de Shelby, en Alabama.

El estallido mató el lunes a una persona e hirió a otras cinco.

La explosión ocurrió a un milla del sitio donde en septiembre se produjo un derrame de gasolina, según dijo el gobernador de Alabama, Robert Bentley.

El incidente forzó la suspensión del suministro de combustible a Georgia y provocó el incremento de los precios y el desabastecimiento en algunas estaciones de gasolina, por lo que el gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró estado de emergencia.

