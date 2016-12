Sospechoso de intento de robo termina baleado en Atlanta

Un hombre resultó baleado luego de intentar robar un Porsche y chocar el Hummer que conducía contra otros ocho autos, informó la policía.

El incidente se produjo esta mañana en la 16th y Spring Street y forzó el cierre de varias calles en Midtown Atlanta.

De acuerdo con las autoridades, después de chocar los ocho vehículos y huir, el sujeto se bajó del Hummer y trató de robarse un Porsche. En el intento, el conductor de este vehículo le disparó.

Suspect involved in at least 8 hit-and-runs shot, police say

El sospechoso resultó herido en el estómago y fue hospitalizado.

Police now tell me this man was trying to Car jack two victims when they shot him and he was tased by police.

