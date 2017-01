Secuestran a mujer en condado de DeKalb

Las autoridades del condado de DeKalb buscan a una mujer que sospechan fue secuestrada en su casa.

Según la policía de la localidad, la vivienda de Kimberly Moore, de 54 años, ubicada en Maplewood Drive fue saqueada y las puertas de entrada se encontraban abiertas.

La mujer es la madre de Chavante Mack, exestrella del programa de televisión Love and Hip-Hop Atlanta y recientemente se convirtió en abuela.

En declaraciones a WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, Mack dijo que su madre “es una mujer dulce que merece estar en casa con su familia y con su nieta recién nacida”. “Solo rezo para que regrese a casa sana y salva”, agregó.

Mack fue reportada como desaparecida poco antes de las 8:00 de la noche del miércoles.

Have you seen Kimberly Moore? DeKalb County Police say she was kidnapped from her home. I'll have the latest on the search, at 4:30. @wsbtv pic.twitter.com/lLMyxaaYiD

— Audrey Washington (@AudreyWSBTV) January 26, 2017