“Sean auténticas”

A Amparo Jaramillo se le cumplió un sueño que acaba de compartir con el mundo: el lanzamiento de su primer libro, Recupera tu poder.

La colombiana relata que en su obra compiló unos principios aprendidos de su experiencia personal y con los que busca tocar el corazón y ayudar a sus lectores a tomar las riendas de sus vidas.

Aunque el libro de Jaramillo no está escrito para un público en particular, señaló que como mujer detalla experiencias con las que muchas otras se pueden identificar.

“Yo no puedo hacer feliz a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni al mundo cuando yo no soy feliz conmigo misma. No tratemos de buscar afuera lo que tenemos dentro de nosotros”, manifestó Jaramillo, quien es coach de vida.

Jaramillo señala que como muchas mujeres, por años, y haciéndole honor a su nombre, se volvió el amparo de muchos, menos de ella misma, hasta que llegó a un momento en la vida en que decidió que ella misma era su problema, pero también su solución.

“Cuando no tomas el control, tienes una vida inestable, una vida triste, una vida de insatisfacción, de ‘yo quiero, yo quise, yo quisiera’. Hay que ser responsable y tomar el control de nuestra vida”, dijo la colombiana.

Los principios

A través de sus experiencias, la escritora ofrece consejos prácticos para que el lector identifique dónde está, hacia dónde quiere ir, los bloqueos que pueden estar afectándole, a tomar responsabilidad y a establecer un plan de acción.

“Desde muy niña yo sentía que la vida no es pararte, comer y dormir. Yo siempre he sentido que la vida es dejar una huella, que venimos a ser instrumentos de Dios”, dijo la colombiana, que celebra la publicación de su obra que en pocos días se volvió uno de los libros de mayor ventas en Amazon en España y América Latina.

En su libro la colombiana invita a los lectores a vivir de acuerdo con sus valores, a ser genuinos y a luchar por sus metas, y hace hincapié en que nunca es tarde.

Aprovechó además para enviar un mensaje a muchas mujeres para quienes ella espera que su libro sea un instrumento hacia la transformación y la plenitud. “Lo que te está pasando en este momento te va a ayudar a llegar donde tienes que llegar, pero jamás por nada del mundo dejes ese sueño”, sostuvo.

“Sean auténticas, sean honestas con ustedes mismas, cumplan con sus propios valores y no olviden que ustedes tienen el poder”, insistió Jaramillo, que reside en Marietta.