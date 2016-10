Se le salió de las manos

Una mujer a la que el amor se le convirtió en horror.

Todo empezó como un amor de telenovela. De repente, María Teresa empezó a recibir llamadas y cartas románticas de un hombre que no conocía. Él le dijo que la había visto en la iglesia, sin que ella lo notara y quedó prendado de ella.

Teresa había pedido con fervor a Dios que le mandara un amor especial, “un amor eterno” y pensaba si los cielos le estaban contestando su petición. En aquel entonces tenía 33 años.

Al poco tiempo se encontró cara a cara con aquel hombre misterioso y más adelante le abrió su corazón y empezaron una relación.

Pero, poco a poco, las palabras bonitas de aquellas cartas se volvieron insultos, humillaciones, agresiones y amenazas.

En la palma de su mano

Desde el principio, el hombre mostró su carácter explosivo, pero María Teresa lo perdonaba cuando él prometía que iba a cambiar. Lo descubrió mintiéndole, se llevaba mal con los familiares de ella, incluso poco tiempo después de irse a vivir con él empezó a amenazarla de muerte a ella y a sus hermanos.

“Voy a acabar contigo”, recuerda que le dijo en varias ocasiones.

Poco a poco, la relación que tanto había soñado se le convirtió en pesadilla y el amor se le volvió terror, pero no sabía como podía salir de aquella ‘cárcel’, temblaba al pensar que él pudiera hacerle daño a alguno de sus familiares.

“Me trataba peor que a la basura. Yo sentía que yo estaba en la palma de su mano”, recordó.

Y aunque en el fondo de su corazón, María Teresa deseaba dejar la relación y ella misma llamó a la policía para acusarlo, más adelante regresaba con él.

En el 2006 su vida dio un giro cuando de ese ambiente volátil nació una niña.

“Échale ganas mi reina”

Mientras María Teresa conversa, su pequeña, que hoy tiene 10 años, la abraza con frecuencia y se esfuerza por hacerla reir, porque sabe que a pesar de que han pasado varios años desde que juntas escaparon del infierno, a su madre le quedan lágrimas por dentro.

Cuando nació la pequeña, el padre empezó a amenazar a la madre con que se quedaría con la niña si decidía abandonarlo. La madre incluso temió que el progenitor, con tal de hacerle daño a ella, pudiera dañarla.

Recuerda que su hermana le habló de la organización Caminar Latino, que sirve a sobrevivientes de violencia familiar. Ella acudió a varias reuniones que le abrieron los ojos y poco a poco fue fortaleciéndose y preparándose para salir adelante sola.

Un día vio como su esposo empezó a maltratar verbalmente a su hija y fue el momento decisivo en el que se armó de valor y con la ayuda del Partnership Against Domestic Violence, otra organización local, pudo ir a vivir a un albergue temporal o ‘shelter’, una palabra que ella recuerda que no sabía pronunciar.

María Teresa llama ese su “día de la libertad”, un día que llegó ocho años después de iniciar una relación de la que pudo no salir.

“Yo estaría muerta o estaría mal de la cabeza si hubiera seguido con él”, asegura la mexicana.

Hoy día agradece a las que ella llama sus “ángeles en el camino que le mostraron la luz”, que la ayudaron a agarrar fuerzas, conocer los recursos que tenía a su disposición y ubicarse en un lugar seguro.

Hoy le dice a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que ella vivió : “no tengan miedo. Tengan fe en Dios. Hay personas que les pueden ayudar”, dijo la mujer, que agradece también el apoyo continuo de su familia que la impulsó a salir de la relación abusiva.

Luego de abandonar la relación recordaba con tristeza la petición de encontrar al amor eterno que le hizo a Dios. Y un día frustrada le preguntó a un sacerdote que porqué no le había llegado. A lo que el cura le respondió: “Dios sí te mandó lo que pediste”, señalándole a su pequeña.

“Ella es mi vida. Por ella me levanté”, sostuvo la madre.

Hoy día María Teresa tiene un trabajo estable. Debido a la violencia doméstica que sufrió, le otorgaron una visa U y está en proceso de obtener su residencia permanente. Sobretodo tiene paz y felicidad junto a su pequeña.

Del padre de su hija no ha sabido en muchos años y asegura que con el tiempo ha podido vencer sus miedos y quererse.

A su hija la aconseja que sueñe en grande y que se prepare en la vida para que en el futuro no tenga que depender de otro. “échale ganas mi reina”, le aconseja a su pequeña.

Y asegura que su fe es su mayor fortaleza. “Si Dios está conmigo, quién puede hacerme daño”, manifestó.