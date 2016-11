¿Qué podemos esperar con Donald Trump?

Donald Trump, que se ganó el repudio entre la mayoría de los latinos tras prometer en su campaña deportaciones masivas y la construcción de “un gran muro” divisorio entre EE.UU. y México, suavizó sus posturas desde que resultó electo.

En los últimos días, el duro plan del magnate contra la inmigración ilegal parece haberse debilitado. El mismo Partido Republicano rechazó la formación de una “fuerza de deportación”, para perseguir a todos los indocumentados.

Que esta promesa se hiciera realidad era uno de los peores temores de los inmigrantes, pues Trump llegó al extremo de insultar a los mexicanos al tildarlos de ser violadores y narcotraficantes.

Sin embargo, el domingo el presidente electo pareció retractarse de sus palabras. En una entrevista con ‘60 Minutes’, de CBS, Trump dijo que aceptaría “una cerca” en algunos tramos de la frontera sur.

En cuanto a las deportaciones, sostuvo que está dispuesto a encarcelar y expulsar del país a entre dos y tres millones de “delincuentes” que tienen antecedentes por ser pandilleros y traficantes de drogas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguró por su parte al programa ‘State of the Union’, de CNN, que “la comunidad debe tranquilizarse”, porque en realidad la máxima prioridad es la seguridad de fronteras y no las deportaciones masivas.

MundoHispánico buscó la reacción de varios abogados sobre el resto de promesas de Trump relacionadas con los inmigrantes y esto fue lo que nos dijeron:

Cancelación de beneficios

Expertos de inmigración de Atlanta consultados por este medio coinciden en que Trump tiene la potestad de eliminar por completo la posibilidad del alivio migratorio, conocido como DAPA, y de suspender DACA, entre otros programas, así como el TPS, que fue concedido por gobiernos previos sin embargo, dijeron que esperan que nada de eso suceda.

“Dado a que el DACA, el TPS y la Discreción Fiscal (Prosecutorial Discretion) son procesos implementados no por regulación federal o por el congreso, sino por un memorándum de política gubernamental, la nueva administración podría revocarlos con el simple trazo de una pluma, explicó la abogada Bárbara Vázquez, de la firma Vázquez & Servi, P.C.

“DACA bien podría ser cancelado por Trump desde el primer día de su mandato, al igual que ‘Prosecutorial Discretion’, porque son memorandos de la administración anterior. El TPS también, pero requeriría poco más de tiempo porque habría que analizar la situación actual del país beneficiario”, aseveró por su parte la abogada Rebeca Salmon, del bufete A Salmon Firm, LLC.

¿Deportaciones masivas?

Según los abogados, deportar a los más de 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos es una misión imposible, pues aseguran que las autoridades no tienen los recursos necesarios para ello.

“La idea de una deportación masiva es absurda. Para lograrlo el gobierno tendría que incrementar las camas en los centros de detención, los tribunales de inmigración y el personal gubernamental, etc. Tal vez veremos un incremento en deportaciones de personas con antecedentes penales y esto ya lo hemos vivido bajo la administración de Obama cuando se anunciaron las prioridades”, señaló Vázquez.

“Una deportación masiva de indocumentados es irreal porque ice (inmigración) no cuenta con los suficientes agentes para salir a buscarlos. Lo que sí creo que continuarán son los arrestos y deportaciones de inmigrantes con récord criminal. Es seguro que van a seguir enfocándose en ellos”, indicó Salmon.

Reforma migratoria

Hoy más que nunca es más probable que haya un plan de reforma migratoria que beneficie a la mayoría de inmigrantes sin papeles en el país, según los expertos consultados por MundoHispánico.

“Con un presidente republicano que tiene la mayoría en el congreso, hay altas posibilidades de que haya una reforma migratoria en los próximos años”, reconoció Salmon.

“Históricamente siempre hemos tenido congresistas de mente abierta y buen corazón dispuestos a aprobar un proyecto humanitario y tengo la esperanza de que se aproveche esto”, agregó.

Vázquez dijo, por su parte, que también tiene fe de que algo bueno suceda, pero que hay algo que la puso a dudar.

“Muchos expertos teníamos la esperanza que no existiría tanta resistencia a una reforma migratoria. Desafortunadamente, no me siento muy confiada dado desde que Trump eligió a Kris Kobach (R-Kansas) como parte de su equipo de consejería sobre asuntos migratorios. Él ha sido el arquitecto de muchas propuestas antiinmigrantes en la nación. Su ideología en el ámbito de inmigración es claramente en contra”, sostuvo.

“Estamos realmente en un periodo de incertidumbre sobre cuáles de las propuestas antiinmigrantes que Trump usó como plataforma durante su campaña vayan a materializarse. No sabemos cómo reaccionará el congreso al enfrentarse con nuevas propuestas de leyes, pero esperemos que los demócratas sean una voz de oposición”, agregó Vázquez.