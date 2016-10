Polémica propuesta escolar

En las últimas semanas previas a las elecciones generales, en los pasillos de algunas escuelas públicas de Georgia hay preocupación.

Y es que, aunque muchos se han enfocado en los candidatos presidenciales, también está en juego el futuro de miles de estudiantes de Georgia.

La propuesta ‘Opportunity School District’ o ‘Enmienda 1’ busca crear un nuevo distrito escolar para todas las escuelas de Georgia con bajo rendimiento.

De recibir el ‘sí’ de los votantes, la iniciativa, impulsada por el gobernador Nathan Deal, colocaría a 67,924 estudiantes de 127 escuelas de bajo rendimiento en un distrito especial.

SI TE INTERESA: Vea la lista completa de las escuelas que podrían ser incluidas en este distrito especial en este enlace.

Estos colegios recibieron de parte del Departamento de Educación de Georgia una calificación de F en los últimos tres años.

Entonces se enmendaría la Constitución de Georgia, autorizando al gobierno a intervenir estos colegios.

La mayoría de los estudiantes que formarían parte de este distrito son de minorías étnicas, según constató MundoHispánico.

Entre las instituciones educativas estarían algunas con mayoría hispana, como las primarias Montclair y Woodward.

En la pasada sesión legislativa el gobernador Deal tomó como prioridad que la Asamblea General de Georgia aprobara este proyecto.

De acuerdo con la portavoz de la oficina del gobernador, Jen Talaber Ryan, muchos estudiantes en Georgia están “atrapados” en escuelas de bajo rendimiento debido a su código postal. “En escuelas donde los estudiantes no pueden leer y ponerse al día con el contenido, no se gradúan. Y los estudiantes que no se gradúan es más probable que vivan en la pobreza”, sostuvo.

“La creación del ‘Opportunity School District’ ayudaría al estado a rejuvenecer las escuelas públicas que están fallando crónicamente y les proveería a sus estudiantes el acceso a educación de calidad”, dijo la portavoz.

Se oponen a enmienda

Aunque el gobernador propone el nuevo distrito como la única solución para las escuelas de bajo rendimiento, son muchos los que se oponen a que el gobierno estatal tome control de la educación de los niños.

La Georgia Parent Teacher Association (PTA) no tardó en mostrar su desacuerdo con la iniciativa.

“Georgia PTA no apoya la enmienda a la Constitución que permitiría al gobierno estatal intervenir en nuestras escuelas de bajo rendimiento y necesitamos tu ayuda para compartir este mensaje con todos los votantes de Georgia porque es obvio que es por un interés lucrativo que están buscando apropiarse de la escuelas de Georgia sin un plan probado que mejore la educación pública”, manifestó Tyler Barr, presidente del PTA de Georgia.

De acuerdo con la Oficina del Gobernador, la creación del ‘Opportunity School District’ utilizó como modelo las escuelas de Nueva Orleans, Louisiana, y lo que allí llamaron el ‘Recovery School District’.

“Esto mejoró significativamente las tasas de graduación, alfabetismo y redujo la deserción escolar”, comentó la portavoz de Deal.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos los resultados en Louisiana. Una de las que pidió un voto por el ‘no’ a la enmienda fue la virtual representante electa Brenda López.

“La Oficina del Gobernador está tomando el control para administrar las escuelas de la manera que se les haga mejor sin tener ningún tipo de inclusión en esa conversación de los padres o maestros locales”, manifestó López.

“Ellos usaron el modelo de Louisiana y lo que ha pasado hoy día es que básicamente se han privatizado estas escuelas”, explicó la abogada mexicana.

Una maestra del condado de Cobb, que no quiso identificarse para este reportaje, dijo sentirse temerosa por lo que pueda traer la propuesta. Ella vivió la misma experiencia con un modelo similar que se aplicó en Texas cuando era maestra allá.

“Los niños son clasificados por sus puntajes y evaluaciones y son colocados en una categoría. Lo que nos preocupa a muchos educadores es que ya no estamos viendo a estos niños como individuos, sino como data”, sostuvo la educadora.

La implementación

De ser aprobado el referéndum, se intervendrían 20 escuelas cada año escolar. Estos colegios deben permanecer al menos cinco años antes de salir de este distrito especial.

De acuerdo con la página oficial sobre la enmienda www.gaopportunity.org, si el distrito es aprobado se estaría invitando a los padres a reuniones para que compartan sus opiniones.

Aunque el legislador republicano David Casas no quiso opinar directamente sobre la posible implementación del ‘Opportunity School District’, como educador explicó lo que entiende sería la solución para las escuelas de bajo rendimiento.

“Nosotros hemos creado un sistema educativo donde le damos la responsabilidad a los educadores a que hagan su trabajo y lo que ha pasado es que con los años no confiamos. Y yo sé que hay problemas, pero las escuelas fueron diseñadas para que estuvieran en manos de la comunidad y ahora no están en posesión de la comunidad, sino de un condado, y con una enmienda queremos hacerlo estatal. Entonces vemos que el poder se le está saliendo de las manos a los padres y a los maestros”, comentó Casas.

“Esto debe resolverse en una conversación entre el padre y el maestro. Yo soy partidario de darle más poder al padre para que decida cómo quiere educar a sus hijos y eso es lo que va a cambiar el sistema y que los colegios sean mejores”, sostuvo el legislador.