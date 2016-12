Nueva esperanza para soñadores de Georgia

Este jueves, un grupo de jóvenes indocumentados, beneficiarios de acción diferida volvió a la Corte Superior del Condado de Fulton para pedir al Sistema Universitario de Georgia que les permita pagar la matrícula como estudiantes locales y no como internacionales, una batalla que han llevado desde hace tres años.

Cada vez que Nayeli Kuser llega a una audiencia en la corte, junto a sus compañeros de lucha- muchachos indocumentados que buscan facilitarse el acceso a la universidad- se encuentra con caras más jóvenes que se han unido a esta batalla por la educación.

Para ella y los primeros jóvenes latinos que empezaron a tocar las puertas para cambiar las políticas del Sistema Universitario de Georgia, incluso decir la palabra indocumentado era doloroso en aquel entonces. Luego de años de lucha se sienten más fuertes y más optimistas.

En 2013, Kuser fue parte de un grupo de jóvenes beneficiarios de acción diferida (DACA), que demandó a la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia, buscando que no se les considere estudiantes internacionales a la hora de cobrarle la matrícula universitaria, sino que se le permita pagar la educación como residentes de Georgia (in-state tuition).

El argumento de la demanda, que encabeza el abogado Charles Kuck, es que la acción diferida otorga ‘presencia legal’ en Estados Unidos a estos estudiantes, requisito que exige el sistema universitario para ser considerado como residente y no como extranjero. Sin embargo, la Junta de Regentes sigue considerando a los beneficiarios de DACA como extranjeros.

Esta situación hace que los estudiantes tengan que pagar hasta el triple, en comparación a sus compañeros, por su educación universitaria. Ello hace que muchos dejen la universidad o no aspiren a una educación superior debido a la imposibilidad de pagar.

“Yo no busco ayuda económica, yo no puedo pagar la escuela, como matrícula normal, sino a un precio de ‘in-state tuition’. Ahorita me tengo que esperar un poco, no tengo el dinero para pagar tres veces más de lo que tendría que pagar, y en cuento eso pase me gustaría tomar dos o tres clases a tiempo parcial, pero pagando un precio justo”, explicó Kuser, de 25 años, tras salir de una audiencia este jueves en la Corte Superior del Condado de Fulton en la que nuevamente Kuck presentó su demanda en contra de la Junta de Regentes.

“No vamos a parar de luchar porque tenemos los derechos, y lo correcto es dar el ‘in-state tuition’”, dijo Kuck al grupo de demandantes al salir de la corte. La lucha que tenemos aquí es la que se sigue nacionalmente, no podemos desesperar, tenemos que seguir luchando, entonces sonriamos y sigamos en la lucha”, manifestó.

“Tenemos esperanza”

Durante la audiencia, presidida por la jueza Gail Tusan, ambas partes presentaron argumentos, explicaron lo que es el programa DACA y hablaron de las políticas universitarias de Georgia e incluso del futuro del DACA ante la nueva administración federal.

Al final, la jueza se comprometió con tener un fallo antes de fin de mes.

En el litigio, esta demanda ha pasado por varias cortes que han fallado en contra de los beneficiarios de acción diferida, incluso llegó a la Corte Suprema de Georgia que determinó que la Junta de Regentes no podía ser demandada como colectivo, así que el pasado 26 de abril entablaron otra demanda, esta vez dirigida a cada uno de los miembros del organismo, de forma individual.

“Sí, tenemos esperanza de que la corte va a aprobar el caso que tenemos nosotros, pero entendemos que hay dos lados en el caso y el caso del gobierno es fuerte. Creemos que tenemos un buen caso y ciertamente la corte escuchó lo que dijimos, pero al final del día es la decisión del juez, pero si perdemos, seguiremos luchando, y si ganamos, el gobierno tal vez seguirá luchando”, dijo Kuck a MundoHispánico.

Por su parte, uno de los demandantes relató lo que significa para él la política de la Junta de Regentes.

“Es una política injusta, por eso hay muchachos que se van de Georgia a otros estados que si quieren estudiantes buenos. Yo tengo que trabajar a tiempo completo solamente para ir por tiempo parcial a la escuela. Es difícil balancear los estudios con trabajo a tiempo completo, cuando debería ser al revés”, manifestó Josafat Santillán, estudiante de Kennesaw State University que inició sus estudios desde el 2007 y debido a los costos ha tenido que tomar pocas clases por semestre y con la ayuda de su madre, poder pagar sus estudios.

“Siempre estoy ahorrando, todo mi ahorro ha sido para la escuela”, explicó Teresa Rivero, madre de Santillán que trabaja como mesera.

Un semestre regular para Santillán sale en 9,000 dólares cuando para un estudiante que paga matrícula regular le costaría $3,000.