Niña atacada por perros se recupera

Perros utilizados para terapia ayudan a una niña a recuperarse del ataque de un perro ocurrido en la parada de un autobús.

Logan Braatz de 6 años murió tras el ataque y su compañera de clases, Syrai Sanders de 5 años resultó con heridas graves cuando fueron atacados por varios perros mientras caminaban hacia la parada del autobús escolar el 17 de enero.

Sophia Choi reportera del WSB-TV habló con la madre de Sanders.

Jeresha Williams le dijo a Choi que su hija estaba mejorando, pero que posiblemente tendría que quedarse en el hospital otro mes.

“Estoy feliz de que mi bebé sobrevivió”, dijo Williams.

Le contó que Syrai está aprendiendo a confiar en los perros otra vez, y le están dando terapias con los animales en el hospital. Williams dijo que su hija ama los animales. Ella compartió una foto de la niña en el hospital con un vendaje que le cubre un ojo.

“Ella es una niña delicada. Siempre dice, ‘soy una princesa'”, dijo la madre.

Agregó que su hija está hablando, caminando y que le ha pedido una disculpa al dueño del can, Cameron Tucker, que enfrenta cargos de homicidio involuntario.

“Ella me dijo, ‘yo no quiero que el sufra. Yo no quiero que lo encarcelen. Yo solo estoy enojada con los perros. Ella dijo que solo quiere una disculpa”, dijo Williams.

Familiares de Syrai establecieron una cuenta de GoFundMe para ayudar a pagar por los gastos médicos de Syrai.

Williams dijo que está luchando para que no hayan perros sueltos.

“Creo que deberían recoger a todos los perros sueltos porque se han vuelto una amenaza”, manifestó Williams.