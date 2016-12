Mueren tres personas en incendio

Tres personas murieron hoy al incendiarse una casa en el centro de Georgia.

The Macon Telegraph informó que las víctimas pertenecen a una misma familia y que fueron encontradas inconscientes dentro de la vivienda en el este de Macon.

Se trata de Louise Howard, de 77 años; su hijo Calvin Howard, de 29, y su prima Jessie Bivins, de 81, señaló el diario.

An elderly couple and their adult son died in the blaze. https://t.co/0fnaRe6q72

— Liz Jarvis Fabian (@liz_lines) December 30, 2016