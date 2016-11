Muere bombero en Savannah cuando rescataba a personas de un río

El sábado por la tarde, cuando se recibió la llamada de emergencia en la estación de Bomberos, Michael Curry fue uno de los primeros en estar disponible para ayudar a socorrer a más de 50 personas que cayeron a las aguas del río Savannah, luego que se desplomara un muelle de carga.

En medio de la peligrosa tarea de ayudar a intentar sacar a la gente de las aguas, Curry arriesgó su vida para salvar a otros y lamentablemente pereció en el cumplimiento de la responsabilidad de rescatar a la gente que pedía ayuda debido a que estaban siendo arrastradas por las aguas del río.

Curry recibió los primeros auxilios médicos en el propio sitio del accidente, pero desafortunadamente murió antes de poder ser trasladado al hospital, informó la cadena hermana WJCL , citada por la estación de televisión WSB-TV.

El alcalde Savannah, Eddie DeLoach, realizó una conferencia de prensa el sábado por la noche en el Memorial Hospital para anunciar el fallecimiento del insigne apagafuegos que trabajó para el Departamento de Bomberos de Savannah durante 13 años y era padre de un niño de 8 años.

“Perdimos un héroe”, dijo DeLoach. “Una persona que se estaba moviendo hacia el peligro, no corriendo de él.”

Mayor DeLoach says the wants everyone to say a pray for the Curry family tonight. @WJCL_News

