Más personas se registraron para votar en Georgia

El número de residentes de Georgia que se registró para votar en las elecciones de noviembre aumentó en un 14 por ciento en relación con 2012, informaron las autoridades estatales.

En total, según datos de la Secretaria de Estado, 6,584,933 residentes de Georgia se inscribieron, en comparación con 6,066,961 hace cuatro años y 5,755,750 hace ocho.

Yesterday alone, 74,425 online and hard-copy applications submitted to register to #vote or update voter information in Georgia #gapol pic.twitter.com/ltHyjAZ8dR

— Brian Kemp (@BrianKempGA) October 12, 2016