Mañana lunes se celebra el Día de Martin Luther King Jr.

Con la realización de diversos eventos, el estado Georgia celebrará el Día de Martin Luther King Jr., fecha nacional que conmemora el aniversario del nacimiento en Atlanta del defensor de los derechos humanos, el Reverendo Martin Luther King Jr.

Para honrar su legado, en el estado se están celebrando diversidad de eventos y muy especialmente mañana lunes 16. Esta diversidad de actividades abarca desde una ceremonia religiosa en la Iglesia Bautista Ebenezer, visitas gratis a los parques nacionales, hasta la realización de exhibiciones en los museos con programas educativos para la familia, mientras que en todos los condados de Metro de Atlanta habrán desfiles y programas locales.

Algunos de los eventos previstos para mañana lunes son los siguientes, según información de la cadena hermana WSB-TV:

El servicio religioso en la iglesia Bautista Ebenezer es uno de los eventos centrales para honrar la vida, el trabajo y el legado de King, que contará con un discurso de apertura del Padre Michael Pfleger y un homenaje del senador Bernie Sanders. 10 a.m.-1 p.m. Entrada libre. Iglesia Bautista Ebenezer, 101 Jackson St., Atlanta.

Proyección de la película “The Mountaintop” en el Teatro Aurora; inauguración en el Center for Civil and Human Rights Museum (Centro para el Museo de los Derechos Humanos y Civiles) de las exposiciones “Morehouse College y Making of a Man”.

En el High Museo se exhibe una exposición sobre la vida y el legado de King a través de cinco fotos. Las imágenes muestran al activista mientras luchaba por los derechos civiles y pasaba tiempo con su familia. La exhibición está expuesta hasta el 12 de marzo.

El Sitio Histórico Nacional de Martin Luther King Jr. en el downtown Atlanta exhibe ofrece la casa, la iglesia y la tumba del activista de los derechos civiles y se puede ver desde el exterior porque el sitio ha estado cerrado al público desde agosto pasado. Civilandhumanrights.org.

La entrada al Centro de Historia de Atlanta y a la Casa Margaret Mitchell es gratis en el Día de Martin Luther King Jr. 10 a.m. -5: 30 p.m. Centro de Historia de Atlanta, 130 W. Paces Ferry Road N.W., Atlanta. Atlantahistorycenter.com.

En el condado de Cobb se honrará la memoria de King con un evento en la iglesia Turner Chapel AME donde el fundador de la cadena hermana WSB-TV, Fred Blankenship, actuará como maestro de ceremonias del evento. También se entregará el “Viviendo el Sueño” a una mujer y a un hombre que con la comunidad del condado de Cobb. Tuner Chapel Iglesia AME, 492 N. Marietta Parkway, Marietta. Cobbnaacp.org.