Madre pide ayuda para encontrar a su hija adolescente

Su relación nació en las redes sociales y en septiembre del año pasado, Elsa María Peña Guzmán, en aquel entonces de 16 años, escapó de su casa en el condado de Gwinnett rumbo a Massachusetts a encontrarse con un desconocido, de acuerdo con su madre, Mary Guzmán.

Luego de una denuncia, las autoridades en Boston pudieron dar con el paradero de Peña y su progenitora pudo traerla de regreso a Georgia. Hace un mes, la madre de origen dominicano está en la misma situación.

Una denuncia policial ante el Departamento de la Policía de Gwinnett indica que Elsa, de 17 años, se encuentra desaparecida desde el 17 de enero debido a que huyó de su hogar. Su madre, que está desesperada porque no ha podido tener contacto con ella implora ayuda para poder encontrarla.

“Yo sé que ella tomó un autobús el día 16 (de enero) para Boston, para una ciudad que se llama Lowell en Massachusetts”, explicó la madre que pudo corroborar en una estación de autobuses Greyhound que su hija había comprado un boleto allí.

Tras su segunda huida, las autoridades en Massachusetts buscaron a la joven en la casa de su novio, de acuerdo con Guzmán, pero no la encontraron y el negó saber de ella.

Cuando desapareció, la adolescente tuvo contacto telefónico con su madre para pedirle dinero para pagar un boleto de tránsito y Guzmán se negó a dárselo lo que ocasionó una discusión en la que Peña dijo a su madre que no volvería a saber de ella, lamentó la progenitora.

“Me he desgastado mucho con toda esta situación. He perdido casi 20 libras porque casi no puedo comer bien ni nada con la preocupación. De verdad me da mucha pena que ella deje todo. Ella es una niña muy inteligente. Porque alguien que te lleva a hacer lo incorrecto no es alguien que va a ser de bien, pero ella no entiende eso”, explicó la madre.

A pesar de que Peña decidió irse de la casa, ella es una menor de edad bajo la tutela de Guzmán que teme por su seguridad. En septiembre, cuando buscó a su hija en Boston explica que habló con ella y con su novio de 18 años de edad.

“Hemos tratado de hablar con ellos y hacerles entender que no es lo mejor para ellos. Mi hija todavía ni siquiera ha terminado high school”, expresó la dominicana.

Esperanzada en que alguien que tenga contacto con su hija notifique a las autoridades, Guzmán decidió que su único recurso en este momento es contactarse con los medios de comunicación y así implorar a cualquiera que sepa del paradero de Elsa a que notifique a la policía.

A su hija también le envía un mensaje.

“Le pido que recapacite. Que esa no es la mejor manera de hacer las cosas. Que piense un poco en su futuro, porque ella realmente no está pensando en su futuro”, pidió la madre.

Si usted tiene información que pueda ayudar a las autoridades a encontrar a esta joven comuníquese con la policía de Gwinnett al 770.513.5311 o al 911.