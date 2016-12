Llega el invierno a Atlanta

Abríguese, porque el invierno se hará sentir a partir de hoy, aunque oficialmente comienza el 21 de diciembre.

La temperatura no ascenderá hoy más allá de los 45ºF y para la mañana del viernes se espera que el mercurio baje hasta los 25ºF, la noche más fría desde febrero.

Según el reporte de clima de WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, la máxima del viernes rondará los 40ºF y la mínima los 22ºF.

De acuerdo con el pronóstico, la máxima del sábado será 45ºF y el domingo 50ºF.

Arctic air is on the way. Here are AM lows Friday. At 4:39 I show how cold it will feel with wind chill. pic.twitter.com/xAwqUAugQt

— Karen Minton (@KarenMintonWSB) December 8, 2016