Licencia para el abuso

María Muñoz llegó a su empleo como lo ha hecho en los últimos 11 años sin sospechar que una elección presidencial podía trastocar el tranquilo ambiente laboral que disfrutaba.

La mexicana había comentado durante la campaña electoral que si el republicano Donald Trump resultaba airoso consideraría irse a su país. Cuando su temor se hizo realidad, uno de sus compañeros de labores tuvo duras palabras para ella.

“Me dijo que la gente que había dicho que se iba a ir si el ganaba tenía que ser forzada a irse y debían ser puestos hasta en una lista de terrorismo y no dejarlos volver”, recordó Muñoz.

“A mí lo que más me duele es que convivo con ellos por 11 años, me enseñan las fotos de sus hijos, de sus nietos…”, lamentó la mujer.

El mal rato llevó a Muñoz a derramar lágrimas pues la hizo toparse con una realidad que por muchos años estuvo oculta.

“A mí la gran mayoría me ve bien, pero es que ese racismo está tan arraigado que a veces se les sale. Lo tenían escondido y dominado porque sabían que se podían meter en problemas y ahora como que les dieron la libertad para hacerlo, a costa de lo que sea”, manifestó.

La experiencia de Muñoz es una que se ha replicado desde que Trump fue electo presidente. Su retórica incendiaria en contra de grupos como los inmigrantes latinos y los musulmanes ha hecho que algunos sientan que tienen el visto bueno para atacar y abusar de otros, explicó el sociólogo de Georgia State University Eric Wright.

“La campaña de Donald Trump, ciertamente, potenció la división política en nuestro país, él fue abiertamente crítico de lo que algunos llaman la cultura de ser políticamente correcto”, dijo Wright a MundoHispánico.

“Las personas que tenían una mala actitud hacia los hispanos y otros grupos minoritarios como las personas con discapacidades o de la comunidad LGBT ven esto como un detonante cultural para ser más abiertos con sus sentimientos”, agregó el profesor.

Odio en las aulas

A pesar de que en la puerta y en los predios de las escuelas públicas de Georgia un letrero las identifica como zonas de “cero tolerancia al acoso escolar”, luego de las elecciones muchos estudiantes y maestros han sido blanco de burlas y humillaciones en nombre de Trump.

En algunas aulas los estudiantes han gritado a otros inmigrantes o hijos de extranjeros la frase “build the wall” o “construyan el muro”.

Después de la elección presidencial trascendió que dos educadores de la secundaria Cross Keys High School, en Atlanta, fueron suspendidos por supuestos comentarios racistas contra alumnos de la escuela donde el 86 por ciento es de origen o ascendencia hispana.

La semana pasada, en la Collins Hill High School, en Suwanee, se suscitó un incidente en el que se encontraron los trailers, las aceras y el estadio de futbol vandalizados con insultos raciales, esvásticas y el apellido del presidente electo acompañándolas.

En otro episodio, una maestra de Dacula High School, en el condado de Gwinnett, que profesa la religión musulmana, se topó con una nota que decía lo siguiente: “Señorita Teli. Su pañuelo ya no estará más permitido. ¿Por qué no lo ata en su cuello y se cuelga con él…?” Firma: “¡América!”. Según la docente, la nota estuvo cargada de odio contra ella y se produjo a raíz de la victoria de Trump.

Durante una reunión comunitaria para educar a la comunidad latina sobre los resultados de la elección y lo que podía representar para ellos, Mark Albertus, superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Carrollton, hizo hincapié en que se asegurarían de que las escuelas fueran zonas seguras para los pequeños.

“No toleraremos que se acose o que se le ponga sobrenombres a los niños y queremos comunicarle a los padres que deben exhortar a sus hijos a comunicarse con nosotros si alguien está maltratándolos de alguna forma”, manifestó Albertus.

Toman la temperatura al odio

Con el fin de llevar un conteo y ayudar a quienes han sido víctimas de acoso, la Southern Poverty Law Center (SPLC) abrió un espacio en su página web para recibir quejas y estableció el hashtag #reporthate.

Entre el 8 y el 16 de noviembre habían recibido más de 700 denuncias.

De acuerdo con los datos de SPLC, la mayoría de los incidentes ocurrieron justo después de las elecciones y en su mayoría se trató de ataques antiinmigrantes (206), contra los afroamericanos (151), contra la comunidad LGBT (80), vandalismo con esvásticas (60), contra los musulmanes (51) y contra las mujeres (36).

Por su parte, el FBI publicó recientemente unas estadísticas que muestran cómo en el último año se han disparado los delitos de odio. En total 7,121 personas fueron víctimas de este tipo de delito y más de la mitad de estos incidentes fueron por prejuicios raciales (59.2%), prejuicios religiosos (19.7%) y orientación sexual (17.7%).

“El FBI reportó un alza en los delitos de odio y se está volviendo más extremo desde las elecciones porque creo que estas personas sienten que tienen a un aliado en la Casa Blanca”, manifestó Wright, sociólogo de GSU. El profesor instó a los latinos a estar vigilantes y atentos a sus alrededores. “Creo que las personas deben hacer lo que tengan que hacer para protegerse a ellos mismos de esta clase de violencia. A la misma vez pienso que deben involucrarse más en el proceso político”, dijo.

“Lo peor que puede pasar es que la comunidad se quede callada. Lo que espero es que esto traiga una movilización más fuerte de fuerzas que tratan de promover la inclusión social y la aceptación de la diversidad, porque ese es el futuro de nuestro país”, sostuvo Wright.