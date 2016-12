Latinos se unen en la Buford

Leticia Arcila, una estudiante de Cross Keys High School, escucha con frecuencia que sus compañeros de escuela tienen preocupaciones que van más allá de sus asignaturas.

“Ellos deberían estar enfocados en su educación, pero su preocupación es ‘adónde vamos a vivir el próximo año’”, lamentó Arcila, de 16 años.

La joven estudiante se ha unido a una iniciativa nacida de un interés de servir a los residentes de la Buford Highway, donde el desarrollo de la ciudad de Brookhaven va encareciendo una zona que por muchos años muchos hispanos encontraban vivienda asequible, trabajo y transporte público.

Hoy día, los nuevos proyectos urbanos han hecho que las rentas se disparen, imposibilitando a muchos encontrar un lugar donde vivir en el área.

De acuerdo con Cynthia Román Hernández, directora del Departamento de Servicios de Familia en la Asociación Latinoamericana, cada semana llegan a su oficina personas que no pueden pagar las rentas, otras que son desalojadas sin aparente razón o que tienen apartamentos en malas condiciones y no encuentran respuesta en la administración de sus complejos.

Muchos residentes se ven en una situación incierta para ellos y sus familias, y con frecuencia no saben dónde acudir para resolver sus problemas.

Una silla en la mesa

Ante las situaciones que ha escuchado de voces de los estudiantes y padres de su escuela, Rebekah Morris, docente de Cross Keys High, decidió junto con otros miembros de la comunidad, entre ellas Arcilla, hacer algo por los residentes de los complejos de apartamentos.

“Sentimos que había muchas situaciones pasando en esta comunidad y que muchas veces los residentes de Buford Highway no tienen una silla en la mesa cuando se discuten los planes relacionados con las escuelas o con el proceso de zonificación, así que empezamos este proyecto el año pasado”, explicó Morris sobre lo que han llamado el ‘Bu Hi Project’.

El plan es convertir esta iniciativa en una asociación de residentes de los complejos de apartamentos de la zona ubicada en Brookhaven, y que así esta comunidad pueda alzar su voz sobre los asuntos que les preocupan frente a quienes toman las decisiones.

“Yo miro a mis residentes, se supone que soy la intermediaria entre ellos y mi corporación y yo tengo que alinearme con las metas del dueño y la corporación y aportar lo que mis residentes me están pidiendo”, explicó Dalia Álvarez, gerente de un complejo de apartamentos y quien es parte de la iniciativa.

“Yo siento que si tenemos organizaciones como esta habría más corporaciones de vivienda que prestarían más atención a las necesidades de sus residentes”, añadió.

Uno de los planes de este grupo es reunirse con todos los gerentes de los apartamentos para invitarlos a sumarse al esfuerzo y además buscar aliados en los complejos, líderes hispanos que eduquen a otros residentes en sus comunidades sobre sus derechos, dónde buscar ayuda si tienen problemas e invitarlos a participar en importantes reuniones de la ciudad.

Para este grupo de ciudadanos preocupados por los residentes de Buford Highway, el proyecto busca alternativas para que estos puedan levantarse y salir adelante, armados con la información que ellos necesitan.

“Debemos abogar en una forma constructiva, no levantando los puños y diciendo, ‘no queremos ningún desarrollo’, sino buscando preservar lugares que queremos preservar y mejorar las condiciones en algunos apartamentos, porque el desarrollo viene y necesitamos tener un plan para saber qué podemos hacer”, manifestó Morris.