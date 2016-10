Largas filas en primer día de votación temprana

La votación temprana comenzó el lunes en Georgia con largas filas en algunos centros electorales del área metropolitana.

En algunos casos los electores tuvieron que esperar horas para emitir su voto en Fulton, Gwinnett, DeKalb y Cobb, según constató WSB-TV, nuestra estación hermana.

De acuerdo con el director de comunicaciones del condado de Gwinnett, Joe Sorenson, 1,580 personas votaron el lunes.

En el Gwinnett County Board of Voter Registration and Elections, en Lawrenceville, los electores comenzaron a llegar a 6:30, una hora y media antes de que abriera las puertas.

Georgia podría ser un estado competitivo en estos comicios de noviembre debido al estrecho margen que separa a la candidata demócrata Hillary Clinton y al aspirante republicano Donald Trump.

Some wait several hours as early voting begins in Georgia https://t.co/9Jgvy33NS7

Extremely long lines form at Atlanta-area polling locations on the first day of early voting in Georgia. https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/CN0EpwXexl

