Indignados con universidad en donde dicen que no se sienten seguros

Un grupo de estudiantes de Loyola University Chicago han hecho una petición demandando que la escuela publique la información de un hombre que tomaba clases en la universidad y formó parte del equipo de golf durante tres años, mientras enfrentaba una acusación de violación en Johns Creek, Georgia.

Pero la universidad dijo que no tenía idea de que Ben Holm de 21 años fue arrestado y acusado de violación en mayo de 2013, durante su último año en la escuela Johns Creek High School.

Hace dos semanas, el 5 de diciembre, Holm decidió declararse culpable de asalto agravado y de violación, incluso cuando un jurado decidía su futuro.

La condena fue de 20 años, de los cuales 10 los cumpliría en la prisión.

Mientras esperaba por su juicio, Holm asistió a Loyola University Chicago en donde estudió con una beca de golf.

Dos días después de la declaración de culpabilidad de Holm un estudiante inició una petición en Internet.

“Los estudiantes de Loyola University Chicago están indignados por las acciones de la institución y no se sienten seguros en el campus. El silencio de la administración solo está empeorando las cosas”, dice la petición.

La solicitud, respaldada por 1,226 personas este lunes en la mañana, pudo haber impulsado a la universidad a publicar una declaración al respecto en su sitio web.

“Hasta donde sabemos, no recibimos información del delito, no teníamos ningún conocimiento de que ocurrió hasta el lunes 12 de diciembre, cuando recibimos una solicitud de un medio de comunicación”, dijo Thomas Kelly, coordinador y vicepresidente senior de servicios administrativos, en una carta a la comunidad de Loyola. “Basado en los reportes de los medios, el individuo está en custodia de la policía en Georgia. En Loyola no toleramos violencia de ningún tipo y la seguridad de todos los miembros en nuestro campus es nuestra principal prioridad”.

Holm permanece en la cárcel del condado de Fulton en espera a ser transferido a la cárcel estatal.